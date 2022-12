Sainz sobre Leclerc: "Me mostró un poco más mis límites"

Cargar el reproductor de audio

Si bien es cierto que 2022 no fue precisamente la temporada más fácil para Carlos Sainz desde que llegó a la Fórmula 1, pudo lograr algunos hitos importantes que quedarán para el recuerdo, como por ejemplo su primera pole position y su primera victoria en la categoría, ambas en Silverstone.

Pese a ello, el piloto de Ferrari reconoció que no estaba contento con su segunda campaña vestido de rojo, ya que el F1-75 fue muy competitivo, sobre todo al comienzo de la temporada, cuando más dificultades tuvo para adaptarse a un monoplaza que su compañero dominó a la perfección en las primeras rondas del curso.

Con el paso de las carreras, Sainz fue recuperando sensaciones y recortando terreno respecto al piloto monegasco, llegando a igualar e incluso superar a Charles Leclerc en algunas de las citas finales de la campaña.

Dejando atrás todo lo sucedido en 2022, el piloto madrileño ya se centra en la próxima temporada: "Quiero comenzar mucho más fuerte, un poco más en comparación con cómo terminé este año. Quiero ser un mejor piloto, con mucho más conocimiento de esta generación de coche".

Al mismo tiempo y echando la mirada un poco atrás, repasando su segundo año en Ferrari, todavía le molestan las dificultades que sufrió a principios del curso, cuando cometió unos cuantos errores de pilotaje atípicos: "No estoy del todo satisfecho con mi temporada. No mentiré, la primera mitad de año fue demasiado difícil para mí en comparación con lo que esperaba".

"Cada coche que he pilotado en Fórmula 1, siempre me he adaptado de inmediato. Esta fue la primera vez en mi carrera que estaba dos o tres décimas por debajo del ritmo y realmente tuve que agachar la cabeza e intentar averiguar dónde estaban esas dos o tres décimos", explicó el piloto español.

El buen estado de forma de Leclerc en esas primeras carreras del curso, un momento en el que llegó a dominar con una gran solvencia la clasificación de pilotos, sumado a sus problemas, fueron una valiosa lección para Carlos Sainz, asegura.

"Charles [Leclerc] pilotó extremadamente bien en la primera mitad del año, me mostró un poco más mis límites. Pero al final pude encontrar el ritmo. He terminado a un muy buen nivel con y esa es una buena base para poder hacer un mejor papel desde el principio del próximo curso", finalizó el piloto madrileño que en 2022 terminó en la quinta posición del campeonato con un total de 246 puntos, nada más y nada menos que a 62 unidades de distancia de Leclerc, finalmente subcampeón.