La anécdota del padre de Vettel y cómo probó su primer kart

Sebastian Vettel dijo adiós a la Fórmula 1 después de una impresionante trayectoria en la que sumó cuatro títulos mundiales, y alguien que siempre estuvo con él fue su padre, Norbert. El progenitor del piloto que dejó el Gran Circo hace varias semanas, siguió de cerca su carrera hasta que se retiro en el pasado Gran Premio de Abu Dhabi con Aston Martin y, años después [del inicio de su trayectoria], cuenta anécdotas sobre cómo fue el inicio de la aventura.

En su Alemania natal, el comienzo del camino hacia el estrellato fue bastante curioso, con un regalo de Navidad que recibió el joven 'Seb'. Como recuerda su padre, fue un pequeño camión eléctrico de juguete el que despertó la pasión por la velocidad del que sería uno de los pilotos más grandes de la historia de la máxima categoría del automovilismo.

Por ese motivo, Norbert Vettel le dio la oportunidad a su hijo de ver de lo que ere capaz en un kart: "Era pequeño, así que añadí algo de material a los pedales para que pudiera alcanzar el acelerador y el freno. También tuvimos que acolchar el asiento, porque era demasiado grande".

"Creamos una pista con una horquilla cerca de donde yo trabajaba", comentó el alemán en la página web oficial del campeonato. "Me puse a un lado del circuito, antes de la horquilla, para marcar dónde tenía que frenar Sebastian. Eso fue lo primero que aprendió, los puntos de frenada".

"Ese primer día había llovido y la pista estaba llena de charcos", continuó. "A Sebastian le encantaba pilotar en mojado, le pedí que entrara a comer y que dejara a su hermana conducir el kart mientras él comía, pero me dijo, 'no, me quedo aquí'. No quería salir, solo quería seguir intentándolo, continuar aprendiendo, estaba fascinado".

Después de aquella curiosa historia, llegó el momento del debut en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos en 2007 en Indianápolis, algo que su padre no quiso perderse: "Dije que de acuerdo, y empecé a buscar vuelos. Salí a las 6 de la mañana y volé a Ámsterdam, luego a Detroit, y después a Indianápolis, y llegué allí por la noche. Fue una locura, pero lo conseguí".

"Al ver a Sebastian ponerse el mono y entrar en el cockpit por primera vez, me puse nervioso. Siempre estoy nervioso, ya sea en las pruebas, los entrenamientos, la clasificación o la carrera, me pongo nervioso", desveló Norbert Vettel. "Si no estoy en la pista, sigo todas las sesiones, ya sea viendo la televisión o escuchando la radio o, si no puedo conseguir ninguna de las dos cosas, sigo el cronometraje en directo, mirando cada vuelta que da Sebastian. Siempre estoy nervioso por él, pero el año que viene no estaré nervioso".

Cuando se le preguntó si el tetracampeón echará de menos la Fórmula 1, el sitio que ha sido su casa durante 16 años, su padre respondió: "Creo que sí, esa es mi sensación, pero la de Seb, no lo sé. Cuando has estado en esa rueda durante tantos años, corriendo desde que tenía ocho, es difícil saber cómo se sentirá ahora que está fuera".

"No sé lo que hará el año que viene, yo tampoco sé lo que haré. A Seb le digo: 'gracias por estos buenos momentos, pásalo bien'", concluyó el padre de uno de los pilotos más laureados de toda la historia del Gran Circo.

