Sainz agradece el interés de Williams y se da más tiempo para decidir

Una de las grandes incógnitas del aún activo mercado de pilotos de F1 para 2025 es por qué equipo fichará Carlos Sainz tras salir de Ferrari. Al madrileño no le faltan pretendientes, pero se está tomando su tiempo para tomar una decisión que no solo marcará el próximo año, sino también el siguiente, cuando la categoría afronte un importante cambio de reglas.

Los dos equipos que más han mostrado interés por Sainz son Williams y Sauber, que pasará a ser Audi. Especialmente desde el equipo inglés han hablado mucho este fin de semana sobre el piloto español, y en palabras de su director, James Vowles, fichar a Sainz sería una decisión 'muy fácil' por el tipo de talento que es.

Cuando le preguntaron al #55 por las palabras de Vowles, las agradeció, pero insistió en que, al contrario de lo que se ha publicado en algunos medios, no ha firmado todavía con nadie y de hecho no ha decidido aún qué hacer.

"Sí, obviamente aprecio el interés de James y las amables palabras que siempre ha tenido hacia mí. Lo mismo puedo decir de lo que siento hacia él y su equipo, pero la realidad es que aún no he tomado una decisión sobre dónde voy a ir el año que viene porque, como dije en la rueda de prensa del otro día, estoy demasiado centrado", explicó.

"Ahora mismo, mi cabeza está demasiado concentrada en cada fin de semana que estamos haciendo. Fin de semana tras fin de semana, estoy luchando por podios o victorias, así que es muy difícil poner tu mente en el futuro cuando tienes un fin de semana tan importante todo el tiempo".

Sainz se va a dar a sí mismo aún más margen para decidir: "Sí, voy a necesitar algún tiempo para sentarme con quienes me ayudan a gestionar mi carrera, con conmigo mismo, tener una conversación conmigo mismo y luego decidir hacia dónde quiero ir. Pero ahora mismo no hay nada decidido".

Tras Canadá, la Fórmula 1 afronta una semana sin carrera hasta el GP de España de dentro de dos semanas. Ese podría ser un momento para empezar a pensar en qué hacer, y de hecho ante la pregunta de si puede esperar hasta las vacaciones de verano (en agosto) o si quiere resolverlo antes, concluyó: "No lo sé. No sé si puedo esperar o si la decisión llegará antes. Sinceramente, en este momento no lo sé".