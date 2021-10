Sainz, "aún no al 100%", pero aprovechando oportunidades en Ferrari

Carlos Sainz se unió a Ferrari procedente de McLaren para la temporada 2021, y actualmente está por delante de su compañero de equipo Charles Leclerc en el campeonato de pilotos, sumando tres podios y 112,5 puntos en lo que va de temporada.

Sainz se clasificó segundo para el Gran Premio de Rusia el pasado fin de semana, y lideró la primera parte de la carrera antes de terminar tercero después de sincronizar el cambio a los intermedios durante el chaparrón tardío que removió todo.

Aunque ha conseguido sumar más puntos y podios que Leclerc en lo que va de temporada, Sainz también sufrió accidentes en varios eventos, incluyendo la clasificación en Hungaroring y los entrenamientos en Zandvoort y Monza.

Sainz dijo que esto demostró que todavía no se siente totalmente cómodo con el SF21 de Ferrari, lo que le llevó a centrar su enfoque en el aumento de la confianza a lo largo del fin de semana en Rusia.

"Supongo que habéis visto desde fuera que todavía no estoy al 100% con el coche", dijo Sainz. "No quiero volver a recordar los accidentes, pero nunca me he estrellado en mi carrera deportiva. Soy un piloto que nunca toca el muro, pero por alguna razón, ha habido algunos accidentes que demuestran que todavía no entiendo el monoplaza al 100%".

"En Sochi hice un esfuerzo consciente para ir paso a paso, a través de los entrenamientos libres, en la clasificación, y ser rápido realmente cuando tengo que serlo, en lugar de ir rápido de inmediato en la FP1".

"Ha funcionado bien, me ha dado buena confianza, y he sido rápido todo el fin de semana y me he sentido a gusto".

Sainz siempre dijo que trataría 2021 como un año para asentarse en Ferrari antes de su segunda temporada en Maranello en 2022.

Pero se animó con el hecho de que Ferrari había aprovechado las oportunidades para sumar podios cuando se habían presentado, habiendo terminado segundo en Mónaco y tercero en Hungría.

"Hemos aprovechado nuestras oportunidades para conseguir esos tres podios", dijo Sainz. "Simplemente maximizamos las ocasiones que se nos presentan. Es una buena señal, una señal de que el equipo, bajo presión y en los momentos adecuados, estamos rindiendo bien".

"Estamos consiguiendo los resultados siempre que se presentan las oportunidades".