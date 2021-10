Hamilton explica por qué eligió a Bottas sobre Alonso o Rosberg

A principios de septiembre, Mercedes confirmó que Valtteri Bottas sería sustituido por Russell para la temporada 2022 de Fórmula 1. Acto seguido, Hamilton publicó en su cuenta de Instagram un bonito mensaje para el finlandés, que sorprendió a la gran mayoría de la gente. "[Bottas] es el mejor compañero de equipo con el que he tenido el placer de trabajar", escribió el heptacampeón del mundo.

Sin embargo, si miramos los resultados en bruto, la dinámica del binomio Hamilton-Bottas solo ha ido en la dirección del británico todos estos años. En cinco temporadas, Hamilton siempre ha vencido a Bottas, ya sea en pole positions, victorias o puntos logrados. Al principio de su carrera, Hamilton sufrió contra oponentes más duros, como Fernando Alonso en 2007, Jenson Button de 2010 a 2012 y Nico Rosberg de 2013 a 2016.

Por lo tanto, muchos esperaban que alguno de esos tres nombres estuviera por delante del de Bottas a la hora de hablar del mejor compañero que ha tenido Lewis Hamilton.

Recibió algunas críticas después de su publicación en Instagram, y en Sky Sports Italia le pidieron que matizara o explicara su elección.

"Recientemente comenté algo sobre mi actual compañero de equipo, diciendo que era el mejor de todos, pero hay que entender lo que eso significa", declaró el piloto de Mercedes.

Según él, el espíritu de equipo de Valtteri Bottas y la facilidad para compartir información que se podría llamar confidencial marcaron la diferencia.

"Estamos en una disciplina en la que estás tratando de ganar dos campeonatos diferentes. Ambos estamos intentando ganar el título de pilotos, pero nuestro trabajo es ganar también el de constructores, así que tienes que trabajar en equipo", añadió.

"Por primera vez, tenía un compañero de equipo con el que realmente me estaba comunicando. Nos decíamos 'Sabes, sentí que...', 'Tuve esta sensación...'. No nos escondíamos nada, estábamos tratando de mejorar ayudándonos el uno al otro a ser la mejor versión de nosotros mismos. Eso nunca ha sucedido con otros pilotos antes. Es algo único. Y como ser humano, nunca antes había sucedido con otros pilotos. Es fantástico. Una vez que sales de la pista, nos hablamos como caballeros. No hay engaños", concluyó.