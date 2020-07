Sainz: "Se nos ha escapado el podio en la lucha con Lando"

El piloto madrileño de McLaren solo pudo ser octavo en la clasificación del sábado, tras montar un juego de blandos usado en su intento final en la Q3. En cambio, su compañero de equipo se coló cuarto, por detrás de los Mercedes y de Verstappen.

Pero Sainz reconoció que en carrera podrían atacar y que confiaba en mejorar el ritmo de una vuelta cuando el combustible y las tandas largas fuesen la clave.

Y así fue, al menos en parte. El madrileño mantuvo su posición de salida, pero empezó a atacar al Ferrari de Leclerc, su futuro compañero en 2021, en la segunda vuelta.

Cuando Verstappen abandonó en la vuelta 11, Sainz subió a la séptima posición, rodando a 1,2 segundos de Leclerc y con Stroll ya a más de cinco segundos por detrás. El primer Safety Car entró en al vuelta 26, tras los problemas de Magnussen (Haas), y Sainz mantuvo su posición tras parar a montar los duros de Pirelli.

En la resalida, Sainz intentó superar en la curva 4 a Leclerc, y Vettel quiso aprovechar la oportunidad, tirándose con todo al interior, pasándose de frenada, y trompeando para no llevarse puesto al McLaren. Los comisarios decidieron que no era necesario investigarlo y el alemán perdió muchísimas posiciones.

Sainz salió ileso y mantuvo el tipo a dos segundos de Leclerc. El segundo coche de seguridad hizo que algunos aprovechasen para volver a parar, pero el español se mantuvo en pista, colocándose quinto. No obstante, en la vuelta siguiente sí paró a montar medios nuevos, cayendo al 9º lugar.

"Ha sido decision mía, sobre todo porque creía que no tenía espacio suficiente con Lando y que iba a perder mucho tiempo con la parada. Pero al final hemos tomado la decisión correcta, creo, y no me ha costado demasiado tiempo", reconoció en los micrófonos de Movistar + F1.

Después de que la salida del Safety Car apenas durase unas curvas, ya que Raikkonen perdió una rueda casi a la vez, Sainz, que había superado a Ocon (Renault), tuvo que devolver la posición.

Sainz superó a Ocon y se colocó 7º –tras el toque de Albon con Hamilton–, con Gasly a tiro, al cual superó una vuelta después. El siguiente era Leclerc,a a 1,4 del español con 8 vueltas para el final. Pero aunque marcó vuelta rápida, se tuvo que enfrentar con un Norris que se defendió con uñas y dientes tras verse superado por el Ferrari.

El inglés mantuvo el tipo y se subió al podio por primera vez en su carrera deportiva en F1, tras la sanción de cinco segundos a Hamilton. Sainz, en cambio, atacó con todo a Pérez en la última vuelta y logró colarse en el top 5, gran premio a un intenso trabajo de 71 vueltas.

“Ha sido un muy buen día para todo el equipo. Es un resultado muy merecido después de un invierno difícil y una situación muy difícil para el equipo. Ahora encontrarnos con un tercero y un quinto es una muy buena noticia", aseguró.

"Enhorabuena a Lando por ese podio, que seguro que le hace muchísima ilusión, como me hizo a mí el año pasado. Por mi parte, buena carrera, quizás ese podio se nos ha escapado en la lucha con Lando, que casi le adelanto, pero me ha empujado un poquito hacia afuera y al final he tenido que levantar".

"Ahí ha estado el podio porque creo que hubiésemos podido acabar terceros después de salir octavos. Una pena la clasificación de ayer, que nos ha mantenido un pelín retrasados".

En siete días, más. Los McLaren sorprenden y se colocan segundos en el Mundial, a 11 puntos de Mercedes.

