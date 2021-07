Russell, sancionado por sacar de la carrera a Sainz, que se libra

En la lucha por las últimas posiciones del top 10, George Russell perdió el control del Williams en la curva 6 (Brooklands) y tocó a Carlos Sainz, que iba por su exterior, provocando una salida de pista del madrileño, que se vio obligado a remontar.

Sainz logró avanzar hasta la undécima plaza, pero sin ese incidente aspiraba a un resultado mucho mejor, de hecho su compañero Leclerc logró ser cuarto.

Al acabar la carrera al sprint, los comisarios convocaron a Russell y Sainz, y más de tres horas después decidieron imponer tres posiciones en parrilla al británico por causar la colisión.

"Los comisarios señalan que en una carrera normal, las infracciones de este tipo dan lugar a sanciones de tiempo, que se escalonan en función de la duración normal de las carreras", describieron los comisarios en su nota de la FIA.

"Tanto por la menor duración de la clasificación al sprint como por el hecho de que se utiliza para formar la parrilla de la carrera, los comisarios consideran que las sanciones por posición en la parrilla, tal y como se imponen en este caso, son más apropiadas".

Ahora, Russell ha caído a la duodécima plaza, y Esteban Ocon pasa a ser noveno, Sainz décimo y Pierre Gasly, undécimo.

Además de por ese incidente, Carlos Sainz fue protagonista de otras dos investigaciones. La primera, por reincorporarse a pista después del toque con Russell de manera posiblemente peligrosa.

Sin embargo, los comisarios anunciaron que no había sanción para el madrileño: "Los comisarios escucharon al piloto del coche #55 (Carlos Sainz) y al representante del equipo, revisando las pruebas en vídeo y la telemetría".

"Tras el toque del coche #63, el coche #55 se salió de la pista en la curva 6 y cruzó la zona del asfalto a la hierba. Desde ahí, el coche #55 cruzó el césped a gran velocidad y finalmente volvió a la pista en curva 7 mientras un grupo de coches pasaba por esa zona”.

“El coche #10 tuvo que esquivarle y evitó por poco colisionar con el #55. El piloto del #55 describió las acciones que tomó para reducir la velocidad del coche con el objetivo de reincorporarse con seguridad y mitigar lo que era una situación potencialmente peligrosa”.

“Los comisarios examinaron el vídeo y los datos de telemetría y no encontraron pruebas concluyentes de que el piloto del coche #55 no tomara las medidas suficientes para evitar la situación”.

Después de la carrera al sprint, Carlos Sainz dejó claro que el británico merecía sanción: "Se ha visto muy claro, creo que Russell ha perdido el coche, se le ha ido de delante o de detrás, no sé, me ha dado y me ha echado fuera. Hemos visto en Austria penalizaciones por cosas mucho menores, y que Russell al final haya acabado delante de mí no lo entiendo, no debería ser así después del error claro que ha cometido...".

Además Sainz, Sebastian Vettel y Nikita Mazepin también recibieron una advertencia por no haber realizado las prácticas de salida después de la FP2 de la manera correcta el sábado por la mañana. Se supone que los pilotos deben ensayar las salidas desde lo más adelante posible en la parrilla después de la sesión, algo que no habrían hecho los tres.

Haz click en el enlace o en la imagen para disfrutar de todas las fotos de Sainz en Silverstone