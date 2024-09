Qué hay detrás del mal fin de semana de Max Verstappen en Bakú

Los aficionados a la Fórmula 1 contemplaron en Bakú una situación casi inédita, ya que Max Verstappen fue superado por su compañero de equipo en Red Bull, Sergio Pérez, por primera vez en 33 carreras. Pero, ¿cómo pudo salir tan mal el fin de semana para el campeón del mundo?

Fue particularmente extraño que el Gran Premio de Azerbaiyán terminara siendo la mejor carrera del mexicano en 18 meses, y que estuviera realmente en la lucha por la victoria mientras que el líder de la general estaba sufriendo con el otro monoplaza de los de Milton Keynes.

Bakú ha llegado después de un período difícil para Red Bull, ya que los problemas de equilibrio del coche que arrastran desde mayo les han causado un bajón de rendimiento que la escudería que viene de dominar en la F1 lucha por detener. El neerlandés no ha ganado en siete carreras, mientras que McLaren, Ferrari y Mercedes han obtenido victorias.

Después de haber tenido que pilotar un "monstruo" en Monza, Bakú ofreció destellos de que Red Bull podía haber entendido los problemas de manejabilidad que inicialmente descarrilaron la campaña de Pérez, y que luego comenzaron a afectar a Verstappen.

El de Guadalajara viene sufriendo desde los entrenamientos del viernes en la mayoría de los fines de semana de la presente campaña, luchando por encontrar soluciones en la puesta a punto del RB20 que se adapten a su estilo de pilotaje. Pero, con la ayuda de un diseño de suelo modificado, en Azerbaiyán el mexicano estaba mucho más feliz, y esa confianza se extendió a la clasificación del sábado, donde logró el cuarto lugar, superando a Verstappen por primera vez desde el GP de Miami 2023.

Pero, mientras Pérez encontró un set-up sólido, el lado del garaje de Verstappen fue en una dirección diferente y, según el tricampeón, lo había "inclinado hacia el límite" de lo que era manejable: "En cuanto salí a la Q1, sentí que el coche había dado un paso atrás", explicó Verstappen el sábado. "Hicimos algunos cambios, y se volvió increíblemente impredecible y difícil. Eso causó mucho rebote en la parte trasera, al girar en una curva y al salir de ella. Tenía demasiado sobreviraje, y no quieres eso en un circuito urbano".

Debido a las reglas de parque cerrado de la Fórmula 1, Verstappen se quedó en gran medida con lo que tenía, en particular con la configuración de la suspensión congelada, ya que cualquier cambio habría significado salir desde el pitlane.

Los problemas de Verstappen no tardaron en volver a surgir durante la carrera. Adelantó hábilmente a George Russell en la salida para ponerse quinto, pero luego tuvo problemas para mantener el ritmo de Carlos Sainz por delante, quejándose por la radio de que el coche tenía "cero agarre" y le costaba trazar las cerradas curvas de 90 grados de la pista azerí.

Tras su única parada en boxes, fue incapaz de adelantar a Lando Norris, que salió con neumáticos duros, y fue rebasado por Russell. Después de la detención en boxes del propio Norris, el británico recuperó tiempo en carrera para adelantar fácilmente a su rival por el título y hacerse con el cuarto puesto.

"Creo que pagamos el precio con el cambio que hicimos en la clasificación", explicó Verstappen. "Eso hizo el coche realmente difícil de conducir. El monoplaza saltaba mucho. Las ruedas se despegaban del suelo en las curvas de baja velocidad, así que cuando no tienes una zona de contacto con el asfalto, es muy difícil. Se gana y se pierde como equipo. Pensamos que sería una buena dirección, y al final no lo fue".

El campeón de 26 años señaló que el nuevo diseño del suelo sí llegó a mejorar el comportamiento de su coche antes del cambio erróneo en cuanto a puesta a punto, por lo que el fin de semana no fue un desastre absoluto de cara a lo que queda de temporada y al rendimiento a largo plazo de Red Bull.

"El coche se siente un poco mejor que el que teníamos antes, el comportamiento en general es mejor. Es sólo que siempre intentas hacer cambios para que sea aún mejor, pero por desgracia lo que hicimos lo empeoró", siguió. "Tenía una conexión con el coche, pero luego, desafortunadamente, con el cambio que hicimos la volvimos a perder. Pero la carrera demostró con Checo, estando un poco más contento, que el coche funcionaba un poco mejor. Estamos en esa lucha".

El director del equipo, Christian Horner, sugirió que la elección de configuración de Verstappen tuvo un impacto negativo en el desgaste de sus neumáticos, especialmente cuando se quedó atascado detrás de Alex Albon y Norris, con neumáticos duros.

"El coche de Checo era muy rápido, creo que podríamos haber introducido algo en el de Max que no funcionó tan bien, y probablemente dañó bastante los neumáticos luchando en ese grupo durante un período de tiempo tan largo", dijo el inglés a 'Sky Sports F1'. "Si nos fijamos en el stint de Russell, empezó muy, muy lento, y luego simplemente se fue consolidando y tenía un neumático mejor al final, así que sí, realmente fue muy, muy frustrante. Habrá un gran análisis para ver cuáles son las diferencias entre los dos monoplazas, que son razonablemente sutiles. Pero Max no estaba tan cómodo como Checo, así que obviamente tenemos que entender por qué.

Teniendo en cuenta que Oscar Piastri ganó la carrera, Bakú puede sentirse como una gran oportunidad perdida para Norris, mayor de lo que fue para Verstappen. Pero cada punto va a contar, especialmente en un momento en el que la F1 se dirige a Singapur, que ha sido el talón de Aquiles del equipo de las bebidas energéticas, y que probablemente será otro fin de semana de limitación de daños.

Pero, a pesar de que Norris le superó pese a salir desde el 15º puesto de la parrilla, Verstappen dijo que no estaba demasiado molesto por conceder tres puntos frente a su rival de McLaren, dado el calamitoso comportamiento del RB20: "Probablemente, sea positivo para mí", añadió sobre que la diferencia se haya reducido a 59 puntos a falta de siete carreras.

"Me hubiera gustado ampliar la ventaja, pero con nuestra carrera, estoy muy contento de que sólo haya sido eso [3 puntos de pérdida]. ¿Qué puedo hacer para Singapur? Bueno, estamos intentando optimizar la puesta a punto para entender qué hemos hecho mal aquí. No creo que vaya a ser nuestra mejor pista, naturalmente, pero ya veremos. Puede que nos sorprenda. Nunca es agradable ver [a McLaren liderando la clasificación de constructores]. Pero la lucha aún no ha terminado. Intentaremos recuperarlo", finalizó.