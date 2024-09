Wolff aconseja a McLaren F1 que tome decisiones sobre las órdenes de equipo

El director del conjunto de Brackley, Toto Wolff, cree que McLaren tiene que decidir si apoyará plenamente a Lando Norris en su lucha por el título de la temporada 2024 de Fórmula 1. El británico se hizo con la pole position en el Gran Premio de Italia, pero perdió posiciones con Oscar Piastri y Charles Leclerc en la salida, por lo que se tuvo que conformar con terminar tercero.

Con Max Verstappen sufriendo y tan solo en la sexta plaza en un monoplaza que no dio el rendimiento necesario para pelear por más, fue una oportunidad perdida para el inglés de recortar la ventaja del neerlandés en el campeonato, que ahora se queda en 62 unidades. Mientras, en constructores, los de Woking están a solo ocho puntos de los líderes, y están dispuestos a maximizar sus posibilidades.

El responsable de Mercedes, que tuvo que lidiar con duelos internos entre compañeros en el pasado, simpatizó con McLaren, y cree que tener a dos pilotos luchando en pista es algo incómodo: "Creo que, como equipo de carreras que está peleando en la parte delantera de repente, estás entre la espada y la pared, porque por un lado son pilotos, y queremos asegurarnos de que gane el mejor".

"Sin embargo, por otro, cuando la situación empieza a ser disfuncional y a afectar al rendimiento de la escudería, ¿cómo reaccionas?", se preguntó Toto Wolff. "El equipo siempre sale perdiendo, porque si mantienes las posiciones y tienes órdenes, quizá no sea lo que nuestra alma de competidores quiere hacer, pero el lado racional debe prevalecer. Al final no quieres perder un campeonato por tres o cinco puntos que podrías haber ganado de forma fácil, así que caminar por esa cuerda floja es muy difícil y no hay una verdad universal de cómo gestionarlo".

El austriaco dijo que su homólogo, Andrea Stella, puede que ahora tenga que amortiguar sus instintos después de que dijera que quiere revisar el adelantamiento de Oscar Piastri en la primera vuelta antes de decidir si cumplió con las 'Papaya Rules': "No hay nadie que entienda el deporte más que Andrea [Stella], lo ha visto todo delante de sus ojos varias veces en Ferrari".

"Él tiene esa alma de piloto que no quiere hacerlo y quieres dejarles competir, pero creo que van a llegar a alguna conclusión después de esta carrera, ¿cómo estamos gestionando esto?", dijo. "Aquí es cuando empezamos a introducir las reglas de compromiso y después cambiamos la redacción a intención de carreras porque 'reglas' es era una palabra demasiado dura para los pilotos".

