Russell dice que la curva 1 de Monza es una 'carta de salir de la cárcel'

El piloto de Mercedes optó por irse por la escapatoria varias veces durante la carrera del Gran Premio de Italia 2023 de Fórmula 1, una durante su lucha contra Sergio Pérez, y más tarde en solitario cuando salió de boxes junto a Esteban Ocon. En esa última ocasión, los comisarios consideraron que el británico ganó ventaja, y al no devolver la plaza, se le impuso una penalización de cinco segundos, que no tuvo impacto en su quinta posición al final.

"Sabía que tenía que maximizar la vuelta de salida, y volví justo detrás o al lado de Ocon", explicó el inglés. "Y era consciente de que, si me quedaba detrás de él, mi oportunidad de recortar distancias con los de delante desaparecería, así que no entré muy fuerte en la primera curva, sabiendo que corría el riesgo de no entrar, y eso es lo que pasó".

"En Monza es una lástima, porque la escapatoria siempre es una especie de carta de salir de la cárcel, y eso da a los pilotos, especialmente cuando estás luchando, la oportunidad de perder la curva, así que me gustaría ver algún cambio en esa curva en el futuro", comentó George Russell, quien también dijo que no se arrepentía de hacer un movimiento tan arriesgado a pesar de que lo podrían endosar una sanción.

"Sabía que quinto era probablemente lo peor que podíamos ser, teniendo en cuenta la diferencia con el sexto, así que solo me habría comprometido si hubiera habido un coche de seguridad justo al final [y el pelotón se hubiera reagrupado]", continuó el piloto británico.

En la primera parte de la carrera, el de Mercedes libró una espectacular batalla contra Sergio Pérez por el cuarto puesto, resistiendo los ataques del mexicano durante quince giros: "Me sorprendió lo que tardó 'Checo' [Pérez] en pasar con el ritmo superior de ese coche, eran tan rápidos en las curvas de alta velocidad".

"Lo vimos ayer. Quizá un factor a tener en cuenta fue que tenían mejor degradación de neumáticos que el resto, pero me alegró bastante de aguantarles tanto tiempo, me sentí buen y confiado en la frenada de la primera curva", expresó el inglés, al que se le preguntó si había disfrutado peleando contra un monoplaza más veloz. "Todas las luchas son divertidas, pero lo es más cuando eres el coche que ataca, y en uno más rápido".

"Sabes que tienes que clavar los frenos, hacer bien cada curva, porque si no lo haces, te pasarán por encima, y es satisfactorio cuando consigues mantener a raya a un monoplaza así durante mucho tiempo, así que me quedo con un pequeño punto positivo, no hubo errores por mi parte en esos giros, pero por desgracia, no había ritmo".

Sin embargo, George Russell cree que su W14 será más rápido en el Gran Premio de Singapur: "Sospecho que seremos más competitivos, especialmente en carrera, de lo que fuimos este fin de semana [en Monza]. Tenemos que entender por qué tenemos tal diferencia entre nuestro paquete de mayor y menor carga aerodinámica, parece que siempre tenemos problemas en circuitos como Spa-Francorchamps, Monza, Bakú o Austria, incluso con la configuración de carga aerodinámica media-baja".

"Hay algunas características diferentes entre nuestro paquete de alta y baja carga aerodinámica. Necesitamos entenderlo y reconocer qué es lo que nos hace ser más competitivos, al menos viendo el cronómetro", sentenció el joven inglés.

