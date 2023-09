Mercedes F1 renueva por varios años a Hamilton y Russell

Durante la jornada previa al Gran Premio de Italia 2023 de Fórmula 1, el equipo Mercedes anunció lo que parecía un secreto a voces en el paddock de la máxima categoría del automovilismo, la renovación de sus dos pilotos, tanto de Lewis Hamilton como de George Russell. La dupla del conjunto alemán continuará ligada hasta el final de al temporada 2025, con lo que se bloquea la posibilidad de que cualquier otro nombre aparezca en la lista de posibles sustitutos a los británicos.

De esta forma, el heptacampeón continuará en el Gran Circo a pesar de todos los rumores que circulaban sobre su marcha de la escudería con la que subió al Olimpo y se convirtió en el piloto más laureado de la historia. A su lado, conservará al joven inglés que ha demostrado en sus dos campañas con el conjunto de la estrella que es uno de los candidatos a pelear por el título mundial en el futuro, puesto que ya sabe lo que es ganar carreras.

En el comunicado en el que anunciaron la renovación de ambos, el siete veces campeón del mundo y más experimentado de la dupla dijo: "Todos los días soñamos con ser los mejores y hemos dedicado la última década a conseguirlo. Estar en lo más alto no se consigue de la noche a la mañana ni en poco tiempo, sino que requiere compromiso, trabajo duro y dedicación, y ha sido un honor entrar en los libros de historia con este increíble equipo".

"Nunca hemos tenido tanta hambre de ganar", comentó Lewis Hamilton. "Hemos aprendido de cada éxito, pero también de cada revés. Seguimos persiguiendo nuestros sueños, seguimos luchando sea cual sea el reto y volveremos a ganar, estoy agradecido al equipo que me ha apoyado tanto dentro como fuera de la pista, nuestra historia no ha terminado, estamos decididos a conseguir más juntos y no pararemos hasta lograrlo".

Por su parte, George Russell se mostró muy contento por alargar su acuerdo con Mercedes: "He crecido con este equipo desde que me uní como parte del programa junior allá por 2017, es mi casa y es fantástico ampliar nuestra relación especial hasta 2025. Después de subir al asiento de Mercedes el año pasado, quería recompensar la confianza y la fe que Toto [Wolff] y el resto del equipo depositaron en mí".

"Conseguir mi primera pole position y mi primera victoria en carrera el año pasado fue una sensación inolvidable, pero lo más importante es que ha sido fantástico trabajar con todo el mundo en Brackley y Brixworth para progresar con nuestro coche e impulsar nuestro desarrollo. Su lealtad, su visión y su duro trabajo son inspiradores", explicó el británico.

