Ricciardo defiende que quedar detrás de Tsunoda no es negativo

Una vez más, Daniel Ricciardo estuvo por detrás de su compañero en la clasificación del GP de Japón, como ha ocurrido durante todo lo que llevamos de temporada. Sin embargo, esta vez estuvo más cerca que nunca, con una diferencia de solo 55 milésimas en la Q2, cuando el australiano cayó.

Por ello, resumiendo su jornada en el circuito de Suzuka, resumió: "Obviamente hay frustración cuando se acaba de perder la posibilidad de pasar a Q3. Pude ver en la pizarra que era décimo, pero sabía que faltaban dos coches por pasar, y estuvo muy cerca. Eo es frustrante, pero también es esperanzador porque ha sido, sin duda, por la razón que sea, un comienzo de año más complicado".

Desde el primer momento Ricciardo dejó claro que no puede poner excusas ante Yuki Tsunoda ni restarle nada de mérito: "Pese a mi inicio, no puedo quitarle nada de mérito a Yuki. Creo que también ha estado pilotando muy bien, así que probablemente son dos cosas".

Ricciardo se refirió al hecho de que no disputó la FP1 (RB le dio la oportunidad al joven local Ayumu Iwasa) y que en la FP2 apenas pudo rdar por la lluvia, y aunque no quiso utilizarlo para justificarse, sí cree que fue importante: "No quiero usarlo como excusa, pero ciertamente hizo que hoy fuera un poco complicado para nosotros. Así que creo que en esas circunstancias, también lo hicimos bastante bien para recuperar lo que hicimos".

"Así que considero que eso también es esperanzador, y me hace sentirme bastante bien para la carrera. No he hecho tandas largas, pero intento ser positivo. Pierre [Hamelin], mi ingeniero, se sentía como yo, pero también tratamos de ser realistas, y creemos haber hecho una sesión bastante buena, lo que nos hace medio sonreír y ver los aspectos positivos, así que sí, es semi doloroso. Pero creo que también hay cierta satisfacción en los resultados de hoy"

Yuki Tsunoda 4-0 Daniel Ricciardo 11 Bahreïn 14 (+0"149 en Q2) 9 Arabie saoudite 14 (+0"461 en Q2) 8 Australie 18 (+1"297 en Q1) 10 Japon 11 (+0"055 en Q2)

Ricciardo celebra haber tenido dos semanas desde la anterior carrera, el GP de Australia, para ajustar algunos de sus problemas: "En un fin de semana de carrera no tienes el lujo del tiempo. Solo hay un par de horas entre las sesiones, y algunos cambios que haces, a posteriori, no van realmente en la dirección que eben".

"Una semana después de la carrera has revisado todo y nos dimos cuenta de que tal vez algunas cosas no eran realmente la dirección que deberíamos haber ido. Así que sí, siento que hemos encontrado un poco más de dirección, lo cual es positivo. Y sí, aclaro que todavía no es donde quiero estar".

"Pero como dices, está cerca. Y es esperanzador. Y como he dicho, no quiero quitarle nada de mérito a Yuki. Creo que está pilotando bien, así que no estoy, ya sabes, quedando por detrás de alguien en mala forma. Así que, sí, ¡llegaremos ahí".