Alonso: "He hecho una vuelta por encima de las posibilidades"

La clasificación del Gran Premio de Japón 2024 de Fórmula 1 estuvo llena de emoción más allá del dominio de los Red Bull, que coparon la primera fila de la parrilla con un Max Verstappen por delante de Sergio Pérez por apenas milésimas. Sin embargo, por detrás habrá una apretada lucha en la que Fernando Alonso también estará después de quedarse a menos de medio segundo del neerlandés en la quinta plaza.

El ovetense consiguió pasar todas las rondas sin demasiados contratiempos y sin gastar más juegos de neumáticos blandos de los necesarios, y en el momento de la verdad, marcó un crono que le valió para estar justo por detrás de su compatriota y ganador de la última carrera, Carlos Sainz. El asturiano se mostró muy confiando y contento por el paso adelante con la introducción de las mejoras en su AMR24, y aunque aseguró que era complicado saber cómo era esa actualización, fue positivo.

"Es difícil de saber hasta que analicemos todo, creo que la mejor comparación es cuando ruedas un día con un paquete y otra jornada con el otro, en mi caso", expresó a los micrófonos de DAZN F1. "Hoy, por la noche, analizaremos todos los datos, y ojalá que sean positivos, he sentido bien el coche, he sido bastante competitivo en la clasificación, y la verdad es que no me espera estar tan arriba, a cuatro décimas de la pole position".

"Hace seis meses estábamos aquí, en septiembre, a un segundo y medio de Verstappen, y hoy estamos a cuatro décimas, así que [estoy] muy contento con el paso adelante del equipo. [Estamos] Delante de los Mercedes, de los McLaren, ha sido una buena clasificación", explicó el dos veces campeón del mundo tras la sesión de clasificación en el circuito de Suzuka.

A Fernando Alonso también se le preguntó sobre si se sentía conectado con el coche, como ya pasó en otras ocasiones, y citó la pasada clasificación en el Gran Premio de Australia para recordar que es muy sencillo cruzar la delgada línea del error: "He hecho una vuelta en la Q3 por encima de las posibilidades, esta vez ha salido bien".

"En Melbourne, por ejemplo, me fui largo en la sexta curva y dañé el coche, y cuando estás en ese límite del bien y el mal, puede salir cruz o cara, pero ha sido emocionante", sentenció el de Aston Martin, quien por detrás tendrá a muchos de sus rivales con ganas de sumar más puntos en la cita japonesa.

35

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!