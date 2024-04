Verstappen, en pole, pero con la mirada en Ferrari: "Parecen cómodos"

El piloto neerlandés volvió a sumar una nueva pole position en el Gran Premio de Japón 2024 de Fórmula 1, la quinta consecutiva, y aunque aseguró que todo estuvo "muy reñido", la diferencia de su escudería con respecto al resto fue bastante grande. Nadie pudo toser a los Red Bull durante el sábado en el circuito de Suzuka, y la lucha por la primera posición en la parrilla para la carrera estuvo entre el vigente campeón del mundo y su compañero, Sergio Pérez.

Max Verstappen acabó contento con su actuación, aunque cree que podía haber sido mejor: "Al final ha estado muy reñido. Creo que, en general, esta pista es muy sensible, con los neumáticos, con un asfalto que es muy agresivo, y cuando quieres ir al límite no siempre funciona, pero pienso que lo importante es conseguir la pole position".

"Siempre quieres que cada vuelta sea perfecta, pero en un trazado como este no siempre es así", aseguró el holandés. "Ha sido un buen día, buena posición de salida para mañana y, por supuesto, mañana es lo que cuenta".

Y es en eso en lo que más piensa Max Verstappen, quien no se mostró muy entusiasmado con su velocidad en tandas largas, y prestará atención a los del Cavallino Rampante, quienes tendrán a Carlos Sainz desde la cuarta posición: "Creo que hasta ahora no he estado contento con mis tandas largas. Pienso que el ritmo no era lo que me gustaría, así que es un poco la pregunta para mañana, porque, en las tandas de carrera, Ferrari parece muy cómodo".

El neerlandés tendrá a su lado al otro de los RB20, el de su compañero mexicano, que aunque será cauteloso para no tener un toque que cause la debacle en Milton Keynes, se prevé que pueda luchar: "Es genial como equipo ser primero y segundo, y espero que podamos seguir así también mañana".

Aunque lo importante para el domingo es sentirse cómodo en el monoplaza, algo que Max Verstappen tuvo en el momento de la verdad: "Creo que aquí, en Suzuka, es siempre muy bueno cuando [haces la vuelta de clasificación] sin combustible y se puede apretar. Es siempre muy, muy bueno, y con la mejora de los coches cada año, hace que sea aún mejor, especialmente en la alta velocidad".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!