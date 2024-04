Hamilton: "No luchamos por el título, solo por sacar lo mejor de nuestro F1"

El equipo Mercedes se encuentra inmerso en una crisis de resultados desde que comenzó la nueva era de monoplazas con efecto suelo, y aunque pudieron festejar alguna victoria y bastantes podios en 2021, desde entonces no disfrutan de un coche para pelear por los títulos mundiales. Es lo que reconoció Lewis Hamilton después de una clasificación del Gran Premio de Japón 2024 de Fórmula 1 en la que se tuvo que conformar con ser séptimo.

"No estamos luchando por el título, solo intentamos sacar lo mejor de nuestro coche", aseguró el siete veces campeón del mundo. "Así que no hay ninguna diferencia para mí, pero estoy más contento con una sesión de clasificación más limpia, y un coche en el que estoy empezando a sentir que puedo estar más a gusto".

El británico indicó que la cita en el circuito de Suzuka está siendo muy "diferente" a lo que experimentó en el pasado, incluso llegó a afirmar que consiguió las mejores sensaciones en tres temporadas con la evolución de estos monoplazas: "Hasta ahora, ha sido un fin de semana muy diferente en cuanto a lo cómodo que me he sentido en el coche".

"Creo que hemos hecho un buen trabajo esta semana, con el análisis que todos han hecho en la fábrica para intentar entender cómo podemos poner el monoplaza en un mejor punto", explicó el inglés. "El coche se notaba mucho mejor para pilotar en este gran premio, y en especial en una pista como esta, donde necesitas un buen equilibrio, es la mejor sensación de los últimos tres años".

"Creo que la temporada pasada estábamos a más de un segundo [del líder], hoy estábamos a siete décimas, pero también, este fin de semana, no estoy como tratando todas esas cosas diferentes al azar", continuó Hamilton. "He estado mucho más centrado en hacer cambios sensatos, y pienso que ha funcionado. Esperaba que estuviéramos más adelante, pero no, desgraciadamente".

Sin embargo, hubo unas secciones del trazado nipón en el que el inglés pudo disfrutar mucho, como en el primer sector, en donde no hizo un mal registro: "Es muy esperanzador. El primer sector es el mejor primer sector de cualquier circuito, es increíble cuando el coche está donde quieres que esté, y puedo sentir exactamente dónde el monoplaza es débil".

"Así que creo que este es el circuito de pruebas perfecto, expone siempre las limitaciones de un coche y dónde necesitas mejorarlo, ahora sé cuando voy a hablar con mis ingenieros sobre dónde tengo que señalar en qué tienen que trabajar", comentó el heptacampeón, aunque avisó de que no será rápido. "Llevará algún tiempo".

