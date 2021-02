Ricciardo presenta otro exclusivo casco para la temporada 2021 de F1

Mientras estuvo en Toro Rosso y Red Bull, el fabricante de bebidas energéticas monopolizó el diseño de casco de Daniel Ricciardo. En el resto de equipos, los patrocinadores también ocupan una parte importante, pero en el caso de los pilotos apoyados por la marca de las bebidas energéticas tradicionalmente han tenido la obligación contractual de lucir los colores de la compañía y a veces resulta difícil distinguirlos.

En 2019, el australiano aprovechó su llegada a Renault para lucir un original, colorido y llamativo casco con la leyenda Stop Being Them (Deja de ser cómo ellos), una forma de recordar su decisión de abandonar Red Bull. Lo mismo hizo en 2020, esta vez con el mensaje Become Unstuck (Libérate).

Con su llegada a McLaren continua esta tendencia, con un nuevo casco que no dejará indiferente a nadie por un inesperado diseño azul-naranja-turquesa-morado. El leitmotiv de este año será All Good, All Ways, que el australiano se encargó de explicar en su Instagram.

"Este es el casco de 2021. Es otro diseño de Ornamental Conifer. Estoy muy satisfecho con él. El tema de este año es All Good, All Ways. Representa dos cosas: todo va a salir bien, el sol siempre brillará, puedes tener tus altibajos, pero trata de intentar ser positivo en todo lo que haces".

"La segunda parte es que no importa de dónde vengas, tu origen, tu raza, tu religión... All Good, All Ways, todo el mundo está bien. Lo aceptamos. Todo el mundo quiere a todo el mundo. Me alegro, es el que voy a utilizar este año, espero que os guste".

El McLaren MCL35M que conducirán el australiano y Lando Norris será presentado este lunes a las 20:00 (CET).

Mira todos los detalles del nuevo casco de Daniel Ricciardo