Hamilton asusta a los Mercedes en el inicio del GP de Gran Bretaña de F1

La única sesión de entrenamientos libres del fin de semana del GP de Gran Bretaña 2026 de F1 se disputó este viernes, horas antes de la qualy sprint que definirá la parrilla de salida para la carrera sprint del sábado. Y, de momento, parece que hay batalla entre los dos primeros del mundial, con un Lewis Hamilton que marcó el mejor tiempo a siete minutos del final con el Ferrari, tras haber sido también rápido con neumáticos duros, para batir a los Mercedes.

Andrea Kimi Antonelli fue el más rápido de los de las Flechas de Plata, a 0.213s, y de hecho Charles Leclerc, a la segunda, se pudo meter por delante de un George Russell que ha empezado a cuatro décimas de su compañero y a casi siete de Hamilton.

Y si los Mercedes y los Ferrari se entrelazaron, también lo hicieron un escalón por debajo los McLaren, con Oscar Piastri quinto y Lando Norris séptimo, y los Red Bull, con Max Verstappen sexto (pero a casi un segundo del líder) e Isack Hadjar octavo.

Los Audi y Racing Bulls se juegan las posiciones de puntos, con Nico Hulkenberg noveno y Liam Lawson décimo, aunque el undécimo puesto de Franco Colapinto hace ver que, sin el error que cometió Pierre Gasly (21º), los Alpine también habrían estado ahí.

Los Aston Martin fueron de nuevo los más lentos, último y antepenúltimo, con Fernando Alonso 20º solo delante del mencionado Gasly, y Lance Stroll 22º. Estuvieron a 3.6s y 3.8s de Hamilton respectivamente, pero su mejor tiempo lo hicieron con medios pese a que también usaron el blando.

Lo siguiente, a las 17:30h de España, 16:30h locales, las 09:30h de México o las 12:30h de Argentina, la clasificación sprint o sprint shootout.

Resultados de la FP1 del GP de Gran Bretaña 2026 en Silverstone

En elaboración

Resumen de la FP1 del GP de Gran Bretaña 2026 en Silverstone

Todos los pilotos menos Verstappen salieron a pista nada más encenderse el semáforo verde y todos lo hicieron con neumáticos duros para sus primeras vueltas. Lewis Hamilton fue el piloto que estuvo al frente en los primeros compases, antes de que le superara Isack Hadjar con un 1:31.697s justo tras cumplirse los diez primeros minutos, cuando ya habían rodado todos.

En el siguiente intento, Verstappen relevó a su compañero con un 1:31.277s, del que Oscar Piastri se quedó a 37 milésimas, y Hamilton y Leclerc, a una décima y media y dos décimas y media respectivamente. Hadjar respondió nuevamente, poniendo tres décimas entre él y Verstappen, aunque Antonelli se aupó a la segunda plaza a siete décimas del Red Bull.

Mientras Hadjar y Piastri volvían a boxes, Russell mejoraba para quedarse a solo 10 milésimas de Antonelli y a 17 de Hadjar. Aprovechando que la pista estaba mejor, y antes de regresar al garaje, Antonelli estableció un mejor tiempo de referencia, un 1:30.777. Hamilton se colocó cuarto, siendo el último de los pilotos de cabeza en marcar vuelta.

El segundo stint sorprendió porque fue con el mismo juego de neumáticos duros, y eso no impidió a Hamilton bajar a 1:30.521 para meter dos décimas y media a Antonelli. Al inicio de la segunda mitad de la sesión, Fernando Alonso fue el primero en montar neumáticos blandos, pero su tiempo solo le dejó 18º, a 2.6s del líder.

Oscar Piastri se marcó un trompo en las enlazadas, aunque las escapatorias de asfalto le permitieron no llevarse un susto mayor.

Stroll y Pérez pusieron blandos, mientras Lindblad estrenaba los medios. Hubo un roce entre Lawson y Hulkenberg a la salida de boxes, y se instauró cierta calma cuando aún quedaban 15 minutos antes del arreón final.

Dirección de carrera anunció que Verstappen no había levantado el pie durante bandera amarilla en las enlazadas, y en los últimos 10 minutos todos salieron con neumáticos blandos, lo que hizo cambiar por completo la tabla.

Piastri fue el primero en cruzar la línea, pero Russell le batió por dos décimas. Pero ese tiempo era muy mejorable, y Antonelli puso casi medio segundo con su compañero. Leclerc se puso tercero, delante de los McLaren y de Hadjar. Siendo el penúltimo en hacer su vuelta con blandos de entre los favoritos, Hamilton aprovechó el estado de la pista y un gran momento para establecer un 1:29.260 que ya nadie mejoraría y que dejaría a Antonelli a dos décimas.

Verstappen sí parecía poder mejorar en el último intento, cuando ya para otros había caído la bandera a cuadros, pero se encontró tráfico en el tercer sector y no pudo.