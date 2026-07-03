Qué equipos de F1 llevan qué mejoras en Silverstone

El formato sprint, como el que este fin de semana tiene la Fórmula 1 en el GP de Gran Bretaña, normalmente no invita a los equipos a introducir mejoras en sus coches, ya que solo hay una sesión de entrenamientos libres para probarlas antes de la qualy y carrera sprint y de la clasificación y carrera principales.

Por tanto, tal vez no sorprenda que Mercedes, el coche referencia que prácticamente solo ha tenido una gran actualización en Canadá en mayo, no presente actualizaciones para el GP de Gran Bretaña 2026. Sin embargo, hay que recordar siempre que eso no significa que los equipos no puedan meter novedades introducidas anteriormente durante la temporada, ya que en ese documento publicado por la FIA se muestran solo las novedades.

Lo que sí llama la atención es que los alemanes son los únicos, de los cuatro equipos principales, que no tienen cambios en su coche. Por ejemplo McLaren, ha modificado sus tomas de freno delanteras, así como la zona de los deflectores situada en la parte delantera del fondo plano, con el objetivo de mejorar el flujo aerodinámico para ganar en eficiencia y en carga. Los de Woking son los únicos de los equipos referencia que ha presentado más de un cambio.

Red Bull dispone por su parte de aletines revisados en la parte trasera, situadao en el interior de las llantas traseras y como parte del conjunto de la carrocería de la rueda trasera, con el fin de mejorar la carga y la estabilidad en esa zona.

Ferrari, por último, que por cierto Toto Wolff ya ha ironizado sobre cómo pueden introducir mejoras tan a menudo sin saltarse el límite presupuestario, también lleva un cambio en Silverstone, una modificación bastante notable. Han revisado las entradas y salidas de refrigeración, el deflector inferior y el grupo de aletines, con el objetivo de mejorar la gestión de la temperatura, pero también la carga aerodinámica.

¿Qué equipos no presentan cambios para Silverstone en sus coches?

Ya no es notifica que Aston Martin aparezca con la página en blanco, como en las últimas semanas, ya que habrá que esperar a Hungría para ver el gran cambio, que Newey cree que puede ayudar a convencer a Alonso de quedarse (teoría que negó el propio piloto asturiano, por cierto).

Aston Martin F1 Team Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Audi, Alpine y Cadillac tampoco tienen ninguna pieza nueva que instalar.

Al contrario que otras semanas, sí aparece Williams en el documento, con una (en el alerón delantero, con el objetivo de generar un aumento de la carga local combinado con una mejor interacción del campo de flujo con los componentes aguas abajo).

Por su parte, Racing Bulls presenta dos mejoras (fondo plano/difusor y deflector trasero) y Haas F1, otras dos (alerón trasero y endplate del alerón trasero).