Verstappen critica la drivers parade de Lego: "No deberíamos parecer niños o payasos"

Tras el éxito del primer desfile de pilotos con coches de LEGO en Miami el año pasado, el concepto regresa esta temporada de Fórmula 1 en Silverstone.

En esta ocasión, cada piloto contará con su propio minimonoplaza de LEGO, construido con nada menos que 28.000 piezas, lo que permitirá que los 22 pilotos participen en el desfile.

Los pequeños coches están limitados a una velocidad máxima de 25 km/h, aunque eso no impidió que el año pasado los pilotos chocaran entre sí en repetidas ocasiones, haciendo que las piezas de LEGO salieran despedidas por el circuito.

Aunque la primera edición en Miami fue, en líneas generales, bien recibida por aficionados y pilotos, Max Verstappen no espera con ilusión su regreso en Silverstone.

Según el neerlandés, los pilotos de Fórmula 1 no deberían parecer "niños o payasos", y preferiría mantener el formato tradicional.

En la mayoría de carreras del calendario, los pilotos completan una vuelta al circuito sobre la parte trasera de un camión, saludando a los aficionados y concediendo una breve entrevista a F1 TV.

"Los minicoches de LEGO que utilizarán los 22 pilotos antes del Gran Premio de Gran Bretaña del domingo." Foto de: Formula 1

"Prefiero jugar con LEGO en casa, con los niños. No aquí, subido a un kart, la verdad", declaró Verstappen a Viaplay cuando le preguntaron por el desfile de LEGO.

"Prefiero ir de pie en un camión, todos juntos. Creo que es más divertido y también que tiene un aspecto más profesional".

Verstappen considera que dar una vuelta al circuito en estos coches de LEGO —cuyo inicio está previsto para las 13:30 (hora británica)— no encaja con la imagen que debería transmitir un piloto de Fórmula 1.

"Porque, al fin y al cabo, somos pilotos de Fórmula 1. Creo que no deberíamos parecer niños ni payasos intentando chocarnos unos con otros.

"No creo que eso sea lo que necesita la Fórmula 1, pero es lo que hay".

Mientras que la edición de Miami acabó convirtiéndose en un caos, con pilotos tocándose entre sí y recortando curvas para llegar antes a meta, Verstappen asegura que no tiene intención de hacer lo mismo esta vez.

"Yo simplemente daré mi vuelta y saludaré a los aficionados, porque se lo merecen, para poder vernos. Pero, personalmente, me habría gustado que fuera un poco diferente".

"Los coches de LEGO que utilizó la F1 durante el fin de semana del Gran Premio de Miami del año pasado." Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

La mayoría de pilotos agradece "hacer algo diferente de vez en cuando"

Lewis Hamilton tampoco es un gran admirador del desfile con coches de LEGO, aunque por motivos distintos, pero la mayoría del resto de pilotos habló positivamente sobre la iniciativa durante la jornada de prensa del jueves.

"¡La verdad es que tengo muchas ganas!", afirmó el vigente campeón del mundo, Lando Norris, durante la rueda de prensa de la FIA.

"Si es como en Miami, creo que quien consiga volver a la línea de salida ya será un ganador. Me parece una idea muy chula. Es diferente.

"Obviamente, cuando vas en el camión estás todos juntos, puedes charlar un poco y ver a los aficionados, pero creo que está bien hacer algo distinto de vez en cuando. Así que, mientras sea seguro y todos nos comportemos, que así será, será un paseo muy divertido".

El piloto de Cadillac, Valtteri Bottas, ya desveló cuál será su estrategia para ser el primero en completar la vuelta. "La verdad es que tengo muchas ganas porque el año pasado en Miami me lo perdí y lo vi desde fuera. Parecía muy divertido.

"Como todos estamos limitados a 25 km/h, creo que ahorrar distancia será la clave. Tengo ganas. Mi estrategia será recortar al máximo el recorrido y aprovechar el rebufo".