Por qué el pronóstico de Alonso sobre Antonelli en Monza puede ser más difícil

Cuando Mercedes dejó a un lado los sentimientos y tomó la decisión racional de permitir que Kimi Antonelli utilizara una quinta unidad de potencia de Fórmula 1 en su carrera de casa —lo que le hará salir desde la parte trasera de la parrilla por superar su cupo anual—, lo hizo por una buena razón.

Dada la potencia de la unidad de potencia de Mercedes de 2026 —y nada menos que un ejemplar recién fabricado—, el equipo germano espera que su joven piloto remonte rápidamente posiciones en las largas rectas de Monza, limitando así el daño a la lucha por el título del piloto de 19 años.

Es difícil predecir hasta dónde podrá llegar Antonelli en lo que se ha convertido en una parrilla mucho más reñida, así como cuántos adelantamientos permitirán los monoplazas de 2026, con su limitada autonomía. Según el piloto más experimentado, Fernando Alonso, Mercedes sin duda tomó la decisión correcta, ya que él mismo predijo un puesto en el podio para Antonelli.

"Entre los tres primeros. Hay muchas rectas, así que eso le favorece", afirmó el asturiano de Aston Martin antes del fin de semana de Monza.

Los entrenamientos del viernes no aportaron muchos indicios que contradijeran al astuto español, ya que Mercedes marcó la pauta con George Russell a la cabeza de la FP2. Pero, aunque parecía que McLaren se encontraba en desventaja, la unidad de potencia mejorada de Ferrari parece complicar las cosas, ya que Antonelli tendría que superar al menos a uno de los dos, Charles Leclerc o Lewis Hamilton, para subir al podio junto al favorito antes de la carrera, Russell, además de superar la posición en la parrilla y la pérdida estimada de 20 segundos en el tiempo de carrera asociada a salir desde la parte trasera.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Lo que Antonelli vio en los entrenamientos, mientras trabajaba en su puesta a punto para la carrera siguiendo a los Ferrari, no le inspiró confianza.

"Ferrari ha dado sin duda un paso adelante con el nuevo motor y ahora las velocidades son las mismas", informó Antonelli. "Sabemos lo bueno que es su coche en las curvas, así que seguro que mañana va a ser una lucha reñida por la pole [con Russell]".

"Es un circuito en el que se pueden hacer muchas cosas diferentes y hoy ha sido interesante las tandas largas, rodar detrás de otros coches para ver qué hacían de forma diferente y dónde aplicaban sus estrategias en comparación con nosotros".

La afirmación de Antonelli de que las velocidades máximas entre Mercedes y Ferrari son iguales no se sostiene del todo ante los datos del GPS, ya que, en configuración de clasificación, el Mercedes de Russell superaba notablemente a los Ferrari en tres de las cuatro largas rectas de Monza, con una diferencia media de unos 5 km/h.

"La velocidad en recta es algo que nos preocupa bastante", afirmó Hamilton. "Solo con mirar las diferencias allí, estaba perdiendo algo así como seis décimas respecto a George, solo en las rectas. Es algo que tenemos que analizar".

La única recta en la que se invirtieron los papeles fue el largo tramo hacia la Parabolica, la última curva, donde los Ferrari eran entre 5 y 6 km/h más rápidos, un indicio revelador de una estrategia diferente de gestión de la energía a la hora de atravesar la Variante Ascari, la rápida combinación de izquierda-derecha-izquierda.

Fernando Alonso predijo un podio para Kimi Antonelli Foto: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Cuando se le preguntó por la predicción de Alonso sobre el podio, el subdirector del equipo Mercedes, Bradley Lord, afirmó que la escudería de Brackley también se daría por satisfecha con una buena cosecha de puntos para Antonelli.

"Si la apuesta de Fernando da sus frutos y le sale bien, entonces estaremos muy contentos", afirmó Lord. "Creo que nuestro objetivo es situarnos en posiciones sólidas que den puntos. Vimos que George fue capaz de hacerlo en Hungría tras salir prácticamente desde la última posición. A pesar del problema que tuvo en la salida, aún así consiguió remontar hasta las primeras posiciones".

"Es difícil hacer una predicción demasiado precisa, simplemente porque no se sabe cómo se desarrollará la carrera, ni qué consecuencias tendrán los coches de seguridad virtuales y los coches de seguridad. Hemos visto en las últimas carreras que hemos tenido un poco de mala suerte con los VSC, así que quizá sea el momento de que la suerte cambie y de que algo nos favorezca también".