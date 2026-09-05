Análisis: Ferrari está cerca de Mercedes en Monza, pero no gracias al nuevo motor

La tradición de Ferrari en Monza estaba marcada por el... motorazo. Se esperaba para el sábado con el objetivo de conseguir la pole position y, quizá, monopolizar incluso toda la primera fila. Eso bastaba para satisfacer a los tifosi, aunque después casi siempre acabaran regresando a casa derrotados. Aquella era otra Scuderia, otra Fórmula 1.

Que quede claro: Ferrari no reniega de su pasado. El homenaje a Michael Schumacher, extraordinario campeón desgraciadamente relegado a una existencia oscura, puso de manifiesto hasta qué punto han crecido aquellas raíces que se plantaron a comienzos de los años 2000.

Ferrari ha cambiado y se ha adaptado a los tiempos y a los reglamentos. Es cierto que ha estrenado el motor con el ADUO2, pero no es el motorazo. Se considera un paso adelante —se habla de unos quince caballos gracias también al nuevo combustible de Shell—, pero no cierra la brecha de potencia respecto al seis cilindros de Mercedes. Por eso, la Scuderia ha preparado el GP de Italia intentando explotar las virtudes del SF-26, apostando por el chasis y la aerodinámica.

Charles Leclerc terminó segundo, a 120 milésimas de George Russell, en la simulación de clasificación, después de que la pareja del Cavallino hiciera latir con fuerza los corazones de las gradas con un doblete en la FP1. Nadie se hizo ilusiones, pero existe la esperanza de que Ferrari pueda repetir también en el templo de la velocidad lo ocurrido en Barcelona y Silverstone, circuitos que, sobre el papel, eran desfavorables para el SF-26.

Mercedes sigue siendo la gran favorita, pero Ferrari está cerca. Quizá porque, con este reglamento, Monza es un poco menos el templo de la velocidad: se puede recuperar poca energía y la parte eléctrica debe administrarse de la manera más eficiente posible a lo largo de las extensas rectas.

Por eso no debe sorprender que Lewis Hamilton (331,4 km/h) y George Russell (331,1 km/h) alcanzaran prácticamente la misma velocidad punta. Loïc Serra y sus ingenieros han entendido que este año llevar el coche completamente descargado en Monza no compensa. Hace falta un buen paso por las chicanes y las curvas para conseguir una buena tracción sin tener que recurrir al uso de la energía eléctrica. Así que está bien buscar eficiencia, pero sin renunciar a un nivel de carga inusual para el trazado de Monza, porque mientras tanto en las rectas se aprovecha el Straight Line Mode (modo recta).

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El SF-26 destaca en las dos chicanes —la Prima Variante y la Roggia— y se defiende bien en Lesmo, mientras que pierde terreno frente al W17 en las tres primeras rectas. La telemetría muestra que Mercedes descarga su energía precisamente en esos tramos y después se queda con poca batería desde la Variante Ascari hasta la Parabólica, donde es Ferrari quien "dispara" su carga.

Cada uno está intentando encontrar su propia identidad en Monza, pero Fred Vasseur lo tiene claro: "De una sesión a otra todos utilizamos diferentes niveles de combustible, diferentes mapas y la situación es muy difícil de interpretar, incluso para nosotros. Solo tenemos que seguir concentrados en nosotros mismos e intentar sacar el máximo. Tendremos una especie de convergencia en el enfoque para la FP3".

En definitiva, existe la sospecha de que alguien pueda haber estado escondiendo sus cartas, pero en Maranello han recibido la confirmación de que pueden estar en la pelea, también porque Andrea Kimi Antonelli caerá al fondo de la parrilla tras montar su quinto motor.

La Scuderia no se complicará la vida: no están previstos juegos de equipo ni maniobras para darse rebufos porque, por una vez, los Ferrari aspiran a arrancar muy arriba en la parrilla para poder jugar un dos contra uno.

Ferrari SF-26: así es el escape soplado con el recorte diseñado para Monza Foto de: Franco Nugnes

Lewis Hamilton ha sufrido más que Charles: todavía no ha encontrado el equilibrio adecuado en Monza, pero el SF-26 parece estar... en su sitio. El flap recortado del sistema FTM reduce la carga generada en el tren trasero, pero libera algún caballo que quedaba "estrangulado" por el escape soplado. Y el ala Macarena no es aquella configuración extremadamente descargada que se probó durante unos instantes en Spa: incorpora los microapéndices que ya se vieron en Países Bajos. Serán muy útiles para transmitir confianza a los pilotos en las frenadas.

El escenario de Monza todavía está evolucionando, pero es razonable pensar que en el Reparto Corse han jugado bien sus cartas. A partir de ahora, para alimentar sus ambiciones necesitarán una ejecución perfecta. Y sabemos que ese no es precisamente el punto fuerte del Cavallino...