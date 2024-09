"Nada funciona" en el F1 de Red Bull tras los problemas de Verstappen

Red Bull asegura que "nada funciona" con su monoplaza después de un decepcionante primer día de acción en el Gran Premio de Singapur 2024 de Fórmula 1. Mientras que Sergio Pérez fue octavo en la clasificación tras los segundos entrenamientos libres, Max Verstappen se quedó en la parte baja de la tabla, a más de un segundo del líder, Lando Norris.

Parece que el problema clave que persiguen en el equipo es la completa falta de agarre, que creen que está siendo causada porque ninguno de sus pilotos es capaz de entender sus neumáticos e introducirlos en la ventana de funcionamiento correcta. La situación del neerlandés tampoco se vio favorecida por el hecho de que probaron a rodar con un nivel de carga aerodinámica más bajo, lo que tuvo un impacto tanto en el rendimiento general como en la energía en las gomas.

El asesor deportivo del conjunto austriaco, Helmut Marko, declaró: "En el coche de Max [Verstappen], nada funciona, tanto con el neumático blando como con el duro, no tiene agarre y no tiene equilibrio".

El propio holandés dijo que los problemas de Red Bull eran diferentes a los de hace doce meses, cuando se trataba más de la puesta a punto con los baches y los pianos: "No teníamos el agarre que nos hubiera gustado en las gomas, así que sentí que estábamos derrapando mucho más de lo habitual. Eso nos causó muchos problemas en la FP2, que no fue una sesión positiva para nosotros".

"No hemos tenido tantos problemas con los baches y los pianos, sino más bien con el agarre general de los neumáticos. Vamos a tener que volver atrás y analizar los datos, y ver qué podemos hacer para optimizar el rendimiento con el coche y los compuestos, para poder mejorar de cara a la clasificación", comentó el neerlandés.

Sergio Pérez se mostró también bastante desconcertado por esos contratiempos, y explicó: "Creo que nos ha pillado por sorpresa y tenemos trabajo que hacer durante la noche porque estamos bastante lejos. Estamos a casi un segundo de la cabeza, así que necesitamos un cambio bastante grande para poder remontar, veremos lo que somos capaces de hacer".

Red Bull no tiene respuestas inmediatas sobre lo que está pasando con su RB20 en el Gran Premio de Singapur, y la escudería espera que el trabajo nocturno en su simulador de Milton Keynes pueda ofrecer algunas respuestas. Cuando se le preguntó si era algo preocupante, Helmut Marko dijo: "En este momento diría que es muy preocupante. Sin duda, ahora tenemos que intentar algo drástico, vamos a ver qué podemos probar".

Y aunque en el conjunto austriaco sabe desde hace tiempo que el concepto de su monoplaza no es el ideal para pistas urbanas con baches, su asesor insistió en que no había excusa: "No podemos aceptarlo, tenemos que solucionar las cosas para asegurarnos de que somos más competitivos, acabo de mirar y estamos en el mismo ritmo que Franco Colapinto".

