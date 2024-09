Sainz, optimista pese a un problema que le ha hecho "perder confianza"

Ferrari ha dado un gran paso adelante en las últimas carreras y, tras la victoria de Charles Leclerc en Monza, junto a su pole position y segundo puesto en carrera en Bakú, el equipo de Maranello llegó a Singapur, uno de sus trazados favoritos, con la intención de volver a lo más alto del podio.

La temporada pasada, Red Bull ganó todas las carreras del curso menos una, esa fue la de Singapur, donde Carlos Sainz se llevó el gato al agua en un fin de semana redondo. De cara a este 2024, el piloto madrileño tiene la intención de repetir actuación, pero el inicio del fin de semana no ha ido tal y como esperaba.

Si bien ha sido el tercer piloto más rápido en las dos sesiones de entrenamientos del viernes, en ambas ha terminado por detrás de su compañero de equipo en Ferrari y de un Lando Norris que sigue intentando recortar puntos a su máximo rival en la lucha por el título; Max Verstappen.

Nada más bajar de su SF-24, Sainz no se mostró demasiado satisfecho con el coche y reveló que había tenido un problema con los frenos durante toda la jornada.

"Ha sido un inicio de fin de semana complicado, sinceramente. Ya en los primeros entrenamientos libres he podido sentir que había algo en los frenos que no iba del todo bien y parece que lo hemos arrastrado a la segunda sesión, por lo que me ha costado exprimir al máximo ambos entrenamientos".

"Estos problemas nos han hecho perder la confianza y la preparación para el fin de semana. Cuando no hemos tenido estos problemas y cuando hemos tenido algunas vueltas limpias, hemos sido bastante rápidos, así que no es algo que me preocupa si conseguimos poner todo en orden mañana".

Siguiendo en esa línea, el piloto español se mantiene positivo de cara a sus opciones para el resto del fin de semana e incluso se atreve a hablar de la pole position.

"Al margen de eso, el coche parece estar en una buena posición. Confío en que podremos averiguar qué ha pasado hoy y dar un gran paso adelante mañana".

"Creo que tenemos un coche lo suficientemente bueno como para estar en la pelea [por la pole]. Lando también parecía ser muy rápido. Y creo que Red Bull y Mercedes todavía tienen que aparecer. Así que creo que nos espera otro fin de semana interesante", dijo para finalizar el piloto de Fórmula 1.

