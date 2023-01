Las razones que explican el cambio de mentalidad de Vettel en la F1

Cargar el reproductor de audio

"No se trata de lo que dejas atrás, sino de lo que te llevas contigo".

Con esta afirmación, Sebastian Vettel introdujo un vídeo producido por Aston Martin con motivo de su adiós a la Fórmula 1. Mientras suena una banda sonora al estilo de Hans Zimmer, la impresión que da el proyecto es la de un piloto que sale por la puerta enorgullecido de sí mismo.

Durante lo que podría llamarse la tercera fase de su carrera en la F1, Vettel sufrió una transformación personal, y se convirtió en lo que podríamos llamar un "guerrero de la justicia social". Pero el quid de la cuestión es el siguiente: no le importa la etiqueta que la gente le quiera dar a su activismo, y tampoco espera que ninguno de sus antiguos compañeros de equipo y rivales abracen las mismas causas que él ha defendido a lo largo de su paso por Aston Martin.

Como le dijo a Lando Norris en Sky Sports F1 tras el Gran Premio de Abu Dhabi: "Son otros los que tienen que decidir cuál es su legado, pero tú puedes intentar influir en el tuyo. Debes ser tú mismo. Por mucho que tengas modelos a seguir, tienes que aprender a encontrar tu propio camino, a defender las cosas que son importantes para ti. No tienen por qué ser las mismas para todos".

Ha sido una misión personal. Vettel sabe que no puede cambiar la categoría reina. Ha criticado abiertamente su lenta y poco sistemática adopción de combustibles sostenibles. Es más, fue el primero en solicitar la suspensión del GP de Rusia tras la invasión de Ucrania, mientras que la propia FIA y el titular de los derechos comerciales (quizás por la complejidad de los contratos) vacilaban sobre el asunto.

También ha llevado a cabo otro tipo de protestas como, por ejemplo, contra las prácticas opresivas en algunos de los países que visita la F1, donde organizó un evento de karting exclusivamente femenino en Arabia Saudí, así como también llevó una camiseta arcoíris que decía "One Love" en la parrilla de Hungría, en vísperas de que ese país pusiera en marcha la legislación anti-LGTBIQ+.

Por su parte, algunas personas que forman parte de su entorno han llegado a sugerir dos de las razones por las que el alemán decidió retirarse: el hecho de que la Fórmula 1 no se negase a volver a competir en países como Qatar y la llegada de Aramco (el mayor productor a nivel mundial de gases de efecto invernadero) como patrocinador de Aston Martin y de la propia categoría.

Lo que Vettel se propuso fue utilizar su papel de influencia para impulsar un cambio en el mundo. Pero, ¿por qué esperó hasta el final de su carrera en la categoría reina para ejercer ese cambio? Hay varias razones. Una de ellas fue que, cuando se despidió de Ferrari en 2020, se dio cuenta de que su ambición de llegar a donde llegó su héroe de la infancia, Michael Schumacher, ya era un reto inalcanzable.

Otra de las razones fue que, una vez terminó su paso por Red Bull, los cuatro mundiales que logró le sirvieron para estar satisfecho, tanto como hombre y como piloto. Y por no mencionar un aspecto muy importante: se convirtió en padre.

Tal y como Vettel explicó a través de un vídeo de despedida que publicó en sus redes sociales, su perspectiva de la vida cambió cuando él y su esposa tuvieron dos hijas, y cuando se enteró de que su suegro tenía cáncer. Hasta entonces había vivido en la burbuja de la F1 y estaba únicamente centrado en ganar carreras por encima de todo lo que ocurría a su alrededor.

"Me enfrenté al futuro", dijo, "tuve a mis hijas en brazos por primera vez y al mismo tiempo me enfrenté a la muerte. Realmente me hizo reflexionar sobre mi vida, sobre el futuro que nos espera y sobre el mundo en el que vivimos".

"Me di cuenta de que yo jugaba un papel influyente, y pensé en cómo podía utilizar mi voz para tratar de abordar cosas que son importantes para todos nosotros. Si miramos nuestro mundo, el clima... creo que el mundo cambia constantemente y necesita que todos nos planteemos qué podemos hacer", aseguró.

En el ámbito del equipo, Vettel creó un entorno en el que la presión y los malos rollos no tenían cabida y, sobre todo, fue la voz cantante ante los medios de comunicación y ante todo lo relacionado con las relaciones públicas. Dar la cara ante la prensa ha sido un aspecto que verdaderamente le ha costado al piloto alemán. Es más, raramente concedió entrevistas a la prensa especializada de la F1 en los últimos años, y evitó las redes sociales durante mucho tiempo. Eso ha hecho que tanto los equipos como el resto de patrocinadores hayan perdido interés en él en cuanto al marketing se refiere.

A consecuencia, el equipo de comunicación de Aston Martin encontró otras vías para que Vettel pudiera acercarse a los medios de comunicación de una manera diferente, permitiéndole defender aquellas causas que tanto le preocupan, en vez de estar cabizbajo en las ruedas de prensa en las que acababa respondiendo prácticamente a las mismas preguntas una y otra vez.

A su vez, abandonó el patrocinio de varios productos como el por ejemplo tabaco Philip Morris o las bebidas energéticas, teniendo en cuenta que su venta a los niños está prohibida en varios países. En su lugar, el tetracampeón comenzó a dejarse ver más en escuelas y demás.

Entre otras iniciativas, se convirtió en embajador de BioBienanApfel, una campaña alemana para preservar las poblaciones de abejas. Durante la temporada de 2021, promovió un concurso para que los alumnos de las escuelas primarias locales diseñaran un hotel para abejas, de tal forma que eligió la obra ganadora y ayudó a los niños a construirla. Asimismo, el pasado mes de mayo de 2022 visitó el centro de menores de Feltham, donde inauguró un taller para facilitar las carreras de mecánica e ingeniería.

Tras el Gran Premio de Gran Bretaña de 2021, Vettel organizó una recogida de basura. Su inspiración le vino cuando iba en coche a la fábrica de Aston Martin, y fue entonces cuando se quedó impresionado ante la gran cantidad de basura que había junto a las autopistas.

Por supuesto, y como siempre ocurre, hubo personas que le tacharon de oportunista para poder hacerse una foto con la que poder fardar de su activismo. Sin embargo, la iniciativa continuó meses después de que las cámaras dejasen de sacarle fotos: Vettel trabajó durante varias horas, incluso montó en el camión de la basura para ayudar a clasificar el reciclaje. Era el mismo Sebastian Vettel que ayudaba a sus mecánicos de Red Bull a recoger el garaje para poder celebrar rápidamente el campeonato del mundo que habían conseguido esa misma campaña.

Igual de sorprendente fue la aparición de Vettel en el programa 'Question Time' (La hora de las preguntas) de la BBC. Demostró un dominio impresionante sobre los asuntos nacionales e internacionales, así como una gran capacidad de reflexión que sorprendió bastante a la presentadora de programa, Fiona Bruce. Lo cierto es que posiblemente la mayoría de los pilotos de F1, con la posible excepción de Valtteri Bottas, no tendrían los conocimientos suficientes sobre geografía, y mucho menos para hablar de la longitud de Finlandia, así como de su frontera con Rusia y de su historia.

Allí se enfrentó a una pregunta de lo más polémica: ¿Hacer campaña contra el cambio climático mientras practicas un deporte que "consume mucha gasolina" le convierte en un hipócrita? En ese mismo instante podría haberse defendido diciendo que su coche de diario no es un Aston Martin, o podría haber señalado su admiración por Greta Thunberg y Lisa Neubauer, o podría haber dicho que ya no coge ningún aviones a menos que sea necesario pero, en lugar de eso, dijo: "Sí, lo hace [convertirle en un hipócrita]".

No es de extrañar que Vettel confirmase su retirada más o meos a dos meses después de esa entrevista. Mientras que otros pilotos pueden estar menos comprometidos en los asuntos sociales, él no deja un cabo suelto. Bien es cierto que otros pilotos como Lewis Hamilton, Lando Norris y Alex Albon están, como dijo Vettel, defendiendo cosas que son importantes para ellos.

En una entrevista que publicó Aston Martin en su web dijo: "Probablemente llegará un momento en que nadie se acordará de mí". Lo harán, Seb. Te recordarán.