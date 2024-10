Por qué el fichaje de Sainz por Williams va más allá de lo "eventual"

"Uno de los cuatro mejores pilotos, si es que no es a veces el número dos de la parrilla".

Aunque hay que inclinar la cabeza hacia un lado y acariciarse suavemente la barbilla mientras se analiza esa frase, se puede entender lo que quiere decir el director del equipo Williams, James Vowles, quien considera el fichaje de Carlos Sainz un paso muy importante, así como también por qué sigue sorprendido de que ninguno de los equipos punteros se le haya adelantado.

Y aunque el propio Sainz, como cualquier piloto que se precie, podría querer matizar esa definición de su estatus en la que se le encasilla entre los cuatro y dos mejores, sin llegar nunca a la cima, no es inexacta.

Sainz llegó a la F1 en la misma época -2015- y en el mismo equipo que Max Verstappen, aunque se encontraban en puntos diferentes de su trayectoria. El español tenía cinco años de experiencia al volante de monoplazas, por sólo uno del holandés, además, era campeón de la Fórmula Renault 3.5, mientras que el holandés había sido subcampeón de la F3 europea por detrás de Esteban Ocon.

Sin embargo, Max tenía la ventaja política en lo que entonces se conocía como Toro Rosso: Helmut Marko, asesor de Red Bull, estaba convencido desde hacía tiempo de que Verstappen era el talento más destacado de su generación, y Jos, el padre del ahora tricampeón del mundo, se había enfrentado a Red Bull, Mercedes y Ferrari de forma magistral para conseguir un gran contrato.

En la pista, Sainz y Verstappen estaban bastante igualados; el primero tenía una ligera ventaja en la clasificación, el segundo en las carreras, aunque los abandonos de Sainz han decantado la percepción de su tiempo juntos muy a favor del holandés. Después de un año y cuarto, sus caminos se separaron en el momento en el que Verstappen fue ascendido a Red Bull y Sainz se quedó "estancado" en Toro Rosso.

Más sobre Williams y Sainz: Fórmula 1 Williams avisa a Sainz y Albon: "El 2025 será un año de sufrimiento"

Tras pasar por Renault y McLaren, Sainz llegó a Ferrari, donde hasta ahora ha ganado tres carreras y ha superado una vez a su reputado compañero Charles Leclerc en la clasificación de pilotos. No hay duda de que, a una vuelta, Leclerc es uno de los pilotos más rápidos, pero es difícil definir los márgenes que hay entre él y Sainz debido a la naturaleza oscilante del desarrollo técnico de Ferrari.

Sin embargo cuando a Ferrari se le presentó la oportunidad de fichar a Lewis Hamilton para 2025, dejando a Carlos Sainz sin asiento, no lo dudaron en ningún momento.

Tal vez no iba a ser la primera ni la segunda opción para un equipo puntero, pero seguro que su historial tentaría a alguno de ellos. Sorprendentemente no, pero las razones por las que Red Bull y Mercedes no ficharon a Sainz, a pesar de tener vacantes potenciales a principios de este año, son más matizadas.

Incluso antes de que se anunciara la renovación de Leclerc y la llegada de Hamilton, James Vowles había empezado a hablar con Sainz. Se reunieron por primera vez el año pasado en el GP de Abu Dhabi.

Vowles está acostumbrado a hacer malabarismos con las probabilidades a largo plazo. "Dirección del viaje" es una frase que utiliza con frecuencia en la F1 y que resume muy bien su enfoque: llevar a cabo siempre un largo cortejo en lugar de imponer un "lo tomas o lo dejas".

Del mismo modo, Williams es más difícil de vender a un piloto o ingeniero que un equipo de primer nivel, dada su reciente historia y los importantes retos que tiene por delante. Pero con los últimos fichajes de alto nivel, Vowles está reposicionando a Williams como un equipo con ambiciones de primer nivel, dejando atrás la imagen de ser una escudería que simplemente se contenta con hacer números y ganarse la vida fácilmente en la zona media de la parrilla.

Cuando Vowles habló por primera vez tras anunciarse el fichaje de Sainz por Williams, dijo: "Si vas a ir a por alguien que va a marcar la diferencia, no me centro sólo en lo rápido que es. Miro su personalidad".

"Eso también incluye cómo es su entorno, que incluye a su mánager [su primo, Carlos Oñoro], y a su padre [Carlos Sainz Sr.], que es un personaje increíble. Los tres forman un paquete, y eso es lo que necesitamos en Williams".

"Mira todos los equipos en los que ha estado. Han mejorado mucho, y puedo ver por qué. Después de pasar los últimos nueve meses hablando con él al menos una vez a la semana, me he dado cuenta realmente de que es una máquina de alto rendimiento".

"Hará todo lo que esté en su mano para transformarse a sí mismo y al equipo que le rodea. Y eso es increíble. Eso vale más de lo que conducir el coche. ¿Por qué no querrías eso en tu equipo?".

Williams sólo tuvo un piloto con capacidad para sumar puntos durante gran parte de los dos últimos años, hasta que se tomó la decisión de sustituir a Logan Sargeant por el sorprendente novato Franco Colapinto. Contar con alguien del nivel y la experiencia de Sainz en el otro garaje puede llevar la "dirección de marcha" a un círculo virtuoso: da energía al personal y convierte a Williams en una escudería más apetecible para personal el técnico de alto y los socios comerciales.

Llegar a un acuerdo provocó unas negociaciones más largas de lo que habría deseado Vowles desde aquel primer encuentro en Abu Dhabi, donde, en secreto, el séquito de Sainz tuvo que colarse en el motorhome de Williams por la entrada de los comerciantes y subir por la escalera trasera hasta el despacho del director de Grove. Nunca se dio por hecho que Sainz aceptara la oferta, pese a la conmoción posterior que supuso el anuncio de Hamilton y Ferrari.

Ambas partes tenían más opciones, aunque está claro que para Williams era su primera opción. Vowles ha comparado el proceso de ver cómo se desarrollaban las cosas en el mercado con una partida de ajedrez. Mientras Sainz esperaba a Red Bull y Mercedes, Audi y Alpine también se interesaron.

Williams se ve con Sainz a largo plazo: Fórmula 1 Williams F1 quiere retener a Sainz hasta 2028

Aunque Mercedes desde el principio dejó claro que su "Plan A" era ascender a Andrea Kimi Antonelli, Toto Wolff barajó brevemente la idea de darle un "año de aprendizaje" en Williams y contratar a Sainz para una única temporada, una propuesta que claramente no seducía al piloto madrileño.

El escenario de Red Bull era más matizado. En ese momento se estaba librando una lucha de poder en la que participaban los nuevos jefes de la empresa matriz, la familia Yoovidhya, que tiene una participación mayoritaria, el director del equipo Christian Horner, Helmut Marko y los Verstappen.

En un contexto de intrigas en torno a la vida personal de Horner, y de amenazas de que Verstappen podía activar una cláusula de salida si Marko era despedido, Horner empezó a hacer comentarios positivos sobre la posibilidad de que Sainz volviera a Red Bull. Por otro lado, las actuaciones de Sergio Pérez sugirieron que una vacante en el segundo garaje austriaco también era posible.

Pero en ese segundo caso, Sainz debería equilibrar su deseo de tener un coche competitivo con el hecho de volver a tener a Verstappen como compañero de equipo. Se sabe que en más de una ocasión, en los días de Toro Rosso, Jos presionó para que Max tuviera programas más óptimos en los libres y en la clasificación y obtuvo el visto bueno de Marko, desautorizando al director del equipo Franz Tost. De eso hace ya una década, y desde entonces los Verstappen no han hecho más que crecer. La inminente marcha de Adrian Newey y la forma vacilante de Red Bull se sumaron a la columna de deméritos.

En Hamlet, de Shakespeare, el príncipe identifica algo podrido en el estado de Dinamarca y se pasa la mayor parte de la obra dilatando la decisión sobre qué hacer al respecto. Del mismo modo, Sainz distrajo a los demás pilotos del mercado -y probablemente también a Vowles-.

Resulta que eso se debió a las continuas conversaciones que tenía con Williams, a través de llamadas telefónicas nocturnas y reuniones clandestinas en los hoteles, junto con una oferta tardía de Alpine una vez que Flavio Briatore aterrizó en la estructura de Enstone. Para Sainz y todo su entorno, eso planteó un nuevo escenario difícil de descifrar.

Alpine sigue estancada en la fase beta; Sauber, propiedad de Audi, no ha conseguido mejorar el rendimiento de su coche este año, y sus máximos responsables se han enzarzado en una guerra civil infructuosa; y Williams está luchando por despegar de la parte trasera de la parrilla desde que su coche tenía sobrepeso, una herencia de tener que centrar sus recursos en cambiar los anticuados métodos de trabajo en la fábrica de Grove.

"Desde el principio, le dije: 'Esto es lo que va a pasar'", dice Vowles. "Vamos a ir hacia atrás. He aquí por qué. Esto es en lo que estamos invirtiendo. Esto es lo que viene. He aquí por qué me emociona este proyecto, y es tu decisión si quieres formar parte de él".

"Y ha sido bastante coherente en su mensaje de vuelta, con todos los aspectos positivos de todas estas otras escuderías que no puedes ver porque llevas puesta una camiseta de Williams. Y mi trabajo entonces es decir 'aquí están los aspectos positivos de Williams y esta es la diferencia'".

Donde Williams está más avanzada que Alpine o Audi en estos momentos es en el camino de su recuperación. Tiene un propietario comprometido, Dorilton Capital, que no quiere "dar la vuelta" al equipo para obtener un beneficio rápido, ha hecho contrataciones clave para llevar al equipo hacia adelante, y no interfiere en el día a día de la estructura.

Alpine y Audi han pulsado recientemente el botón de reinicio, en el caso de Alpine no por primera vez. De ahí que Sainz se haya comprometido al menos por dos temporadas... y quería que se supiera la noticia.

"El mensaje de que el contrato era para 2025, 2026 y más allá no vino de nosotros", dice Vowles. "Vino de Carlos. Quería que quedara bien claro que está comprometido y que es aquí donde quería estar", finalizó.