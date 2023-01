Webber: "Red Bull es el equipo más peligroso"

Cargar el reproductor de audio

En la pasada temporada, Red Bull logró por primera vez desde el 2013 vencer en el campeonato de pilotos y de constructores al mismo tiempo con varias carreras de antelación. Además de eso, Max Verstappen batió el récord histórico de victorias en un solo año con 15, superando a Michael Schumacher y Sebastian Vettel, mientras que los dos triunfos adicionales de Sergio Pérez hicieron que los de Milton Keynes registraran la mayor cosecha de puntos de su trayectoria en el Gran Circo.

Aunque Ferrari plantó cara en el inicio, los austriacos emergieron como la fuerza dominante en la segunda mitad del curso, y solo se les escapó el Gran Premio de Sao Paulo para mantener una racha invicta, cuando Mercedes aprovechó las circunstancias para subir a lo más alto del podio con George Russell.

Eso puede anticipar problemas para los defensores de los títulos, pero uno de sus antiguos pilotos, Mark Webber, cree que los comentarios de Max Verstappen al asegurar que tendrían más batalla en 2023 eran "muy educados por su parte, puesto que el australiano asegura que Red Bull seguirá siendo la referencia.

"Son el equipo más peligroso", dijo. "En realidad, todos tienen que levantar el vuelo en todos los aspectos, vimos que Mercedes tenía una gran fiabilidad, y Ferrari menos, mientras que Red Bull era fuerte en todos los circuitos".

"Y Max [Verstappen], a veces, es 'Fórmula 1 plus', creo que lo mejor para mí fue ver lo que hizo en Spa-Francorchamps, fue increíble", indicó el piloto que luchó hasta la última carrera de la temporada 2010 por el título mundial.

Los de Milton Keynes afrontan el 2023 con una desventaja por la reducción de las pruebas aerodinámicas tras el castigo impuesto por la FIA por superar el límite presupuestario en 2021. La escudería ha insistido en que la sanción tendrá un gran impacto en el desarrollo de su coche, pero el australiano espera que no sea un problema demasiado grave.

"No creo que nadie sepa cuánto les va a afecta realmente, aunque estoy seguro de que tienen suficiente gente creativa para seguir adelante", continuó Webber. "No sabemos hasta qué punto Mercedes ha renunciado a este año. En cierto modo, renunciar no es la palabra, porque siempre hay algo que aprender para el que viene, me refiero a cómo han distribuido el tiempo, el I+D y el dinero dentro del límite de costes entre la pasada campaña y su monoplaza de 2023".

"Gracias a eso, va a ser fascinante ver cómo se desarrolla el primer trimestre de la temporada", explicó un Mark Webber que espera, al igual que el resto del mundo, la presentación de Red Bull el próximo 3 de febrero en Nueva York, antes de ir a los test de Bahrein del 23 al 25 del mismo mes.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!