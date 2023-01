Ferrari instala un simulador para mejorar las paradas en boxes

Cargar el reproductor de audio

En el edificio que da al circuito de Fiorano, el cual alberga el nuevo simulador de Ferrari, así como una oficina para el equipo Haas, hay un gran espacio en la planta baja que se ha dedicado a la simulación de las paradas en boxes.

La Scuderia ha habilitado un espacio específico donde, tres veces por semana, dos equipos de mecánicos se entrenan para realizar un total de veinte cambios de neumáticos por sesión. El objetivo es llegar al GP de Bahrein habiendo realizado alrededor de 1.000 paradas en boxes.

La escudería ha reproducido a la perfección la zona de boxes y el pitlane. Por un lado, están las sillas en las que los mecánicos esperan sentados antes de intervenir y, por supuesto, los destornilladores Hurricane fabricados por Paoli, la empresa que tiene el monopolio de dichas herramientas.

En una esquina del simulador están los seis técnicos que intervienen en caso de que algo no haya funcionado correctamente y, en este caso, cada uno de ellos puede tomar la decisión de no pulsar la luz verde que se enciende cuando el coche ya está listo para salir de boxes. Cuatro de ellos se ocupan de las ruedas, y los otros dos de las herramientas que levantan y sujetan el monoplaza.

Por supuesto, también hay un coche con el que se realizan esas pruebas: es un SF-71 de 2018. Normalmente son los propios mecánicos los que empujan el monoplaza, pero el coche es capaz de moverse por sí solo con el MGU-K, el motor-generador eléctrico.

En estos momentos, la escudería que reina en cuanto al cambio de neumáticos es Red Bull, que ha ganado el premio especial DHL durante cinco años consecutivos, seguida de McLaren y AlphaTauri, ocupando Ferrari el cuarto puesto.

En 2022, la parada más rápida fue de 1.98s lograda por McLaren con Daniel Ricciardo en el GP de México, mientras que el récord absoluto pertenece a Red Bull, que logró un impresionante 1.82s con Max Verstappen en el GP de Brasil de 2019.

Ferrari pretende mejorar la eficacia y el rendimiento de su equipo y Diego Ioverno, ingeniero responsable del departamento de montaje, es el encargado de gestionar los cambios de neumáticos.

La parada en boxes es una de las fases más delicadas de una carrera porque, al igual que puede ser decisiva para el éxito de un GP, puede ser la causa de una derrota. Por este motivo, los equipos se esfuerzan por optimizar el rendimiento de su trabajo.

Algo curioso y que quizás no se conozca, es que los mecánicos que se encargan del cambio de neumáticos, además de sus tareas mecánicas habituales, deben realizar un entrenamiento (físico) específico tres veces por semana en el gimnasio, con la ayuda de un entrenador personal.

A la actividad física y el control nutricional (que también lo hay) se suman al entrenamiento necesario para que los movimientos de los cambios de neumáticos sean casi automáticos. "Durante las pruebas registramos tiempos récord extraordinarios", cuenta Ioverno.

"Llegamos a [hacer] paradas de 1.65s, pero en el simulador el coche siempre llega perfectamente alineado a boxes y, sobre todo, se detiene exactamente en el punto esperado, a diferencia de lo que sucede en un gran premio, ya que entran en juego muchas otras variables que complican mucho el ejercicio".

"No es sólo eso, sino que durante las sesiones de entrenamientos no hay ningún tipo de agobio o ansiedad, y en un GP sí puede haber cuando está en juego la victoria", explicó.

En la simulada sala de boxes llaman la atención las paredes y los suelos blancos que también son característicos: uno casi tiene la sensación de entrar en un quirófano, más que en una sala donde se estudian los movimientos de lo que debe ser algo parecido a un ballet muy bien sincronizado.

El objetivo no es tanto hacer un tiempo récord, sino repetir lo máximo posible las paradas para evitar errores que puedan comprometer el resultado en los grandes premios. Ferrari divide los cambios de neumáticos en cuatro partes: "Los inferiores a 3 segundos se consideran muy buenos", explica Diego, "hasta 3,5 segundos son buenos pero no perfectos, por encima de 4 segundos son malos, y por encima de 4,5 segundos ya los consideramos verdaderos fallos".

Es interesante señalar que en 2022 la Scuderia realizó un 73% de las paradas por debajo de los 3 segundos, incluso mejor que Red Bull, que no superó el 71%. "Podríamos considerarnos satisfechos", insiste Ioverno, "pero no lo estamos, porque nuestro objetivo era llegar al 80% y no lo conseguimos", insistió.

¿Es ese el objetivo para 2023? "No, el reto tiene que ser mayor. Hemos subido el listón al 84% y estamos entrenando para conseguirlo, con la intención de reducir al 9% las malas paradas. Mercedes, por poner un ejemplo, sólo ha tenido 4 malas paradas en boxes, pero el equipo se ha decantado por hacer cambios de neumáticos más lentos".

Elegir la mejor estrategia de paradas puede dar grandes ventajas, y no necesariamente hacerlo más rápido es hacerlo mejor: "Es fundamental elevar el nivel del equipo", aclara Ioverno. "Analizamos que los problemas surgían cuando nos veíamos obligados a hacer rotaciones de personal en una temporada larga [como 2022] que contó con 22 citas en el calendario".

En algunos casos, los "reservas" resultaron estar menos preparados que el equipo principal. Un equipo puntero que aspira a conseguir el título no puede permitirse cometer errores. Por este motivo, Ferrari prepara ahora dos equipos de forma exactamente igual para las paradas en boxes: uno practica por la mañana y el otro por la tarde.

"Además de intentar direccionar a todo el mundo hacia el mismo objetivo", añade Ioverno, "este año también hemos pensado en flexibilizar las funciones: así, algunos también pueden entrenar para cambiar el volante. En 2022 intensificamos el trabajo; no fue un año perfecto, pero sí de calidad".

"En 2023 la intención es mejorar, evitar que en un pitstop se pueda perder una rueda como ocurrió el año pasado: no fue el mecánico el que se equivocó sobre dónde posicionarse, sino que la llamada del coche llegó demasiado tarde y el monoplaza obstruyó la zona de paso".

Asimismo, los mecánicos se someten a veces a un pequeño "sabotaje" en el simulador, precisamente para que aprendan a resolver todos esos contratiempos que pueden surgir durante una parada en boxes real. "Sustituir la parte delantera [del monoplaza] es una operación que ahora hacemos con facilidad y somos los más rápidos, pero no lo tenemos mucho en cuenta, porque si tenemos que cambiar la parte delantera significa que la carrera se ha complicado...".

"Hay que recordar que todos los equipos han desarrollado su propio sistema de pitstops y, como decíamos antes, hemos conseguido ejecutar las paradas de una forma más automática: hemos desarrollado los destornilladores de Paoli con sensores que Ferrari ha introducido (cada equipo sigue su propio desarrollo) para que el regreso del coche a la pista sea lo más rápido y seguro posible".

Las pistolas detectan el ajuste correcto de cada rueda y los LED pasan de rojo a verde: las herramientas que levantan el coche delante y detrás, disponen de sensores en los que desaparece el color rojo en cuanto las otras cuatro señales dan el visto bueno. Los ordenadores tendrían que detener el procedimiento en caso de que se produzca algún problema.

La temporada de F1 2023 está a la vuelta de la esquina y, junto con el nuevo director de equipo, Fred Vasseur, la escudería italiana se está preparanda para hacer una serie de cambios con los que intentarán mejorar tanto la estrategia como su rendimiento de cara al nuevo curso.