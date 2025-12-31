"Si Hamilton no sigue en Ferrari en 2027, Bearman es el candidato obvio"

El exdirector del equipo Haas F1 de Fórmula 1, Guenther Steiner, eligió a Oliver Bearman como su novato del año 2025.

El piloto británico terminó su temporada de novato con el antiguo equipo de Steiner en la 13.ª posición del campeonato de pilotos con 41 puntos, por delante de su experimentado compañero de equipo Esteban Ocon, que finalizó 15.º con 38 puntos. Aunque comenzó la temporada cometiendo algunos errores, celebró un cuarto puesto en el Gran Premio de México.

"Quiero decir, este año empezó siendo rápido pero cometiendo errores, pero en la segunda mitad de la temporada se deshizo de ellos, y fue como un interruptor", dijo Steiner sobre Bearman durante The Red Flags Podcast.

"En la primera mitad de la temporada, pensé que estaba tomando demasiado riesgo con el coche que tenía, y por eso tuvo algunos incidentes, y no fue bueno, acumuló muchos puntos de penalización. Aun así, siguió sumando puntos en la segunda mitad de la temporada, pero ya no cometía errores, incluso en carrera, luchando con fuerza."

El piloto de 20 años ha sido vinculado a un contrato con Ferrari, si llegara a haber un asiento disponible en 2027, algo que Steiner respalda, junto a otros, incluido el ex piloto de F1 y analista de Sky Sports Martin Brundle.

Foto de: Peter Fox / Getty Images

"Todos sabemos que puede adelantar y, como dijiste, creo que para él la puerta debería estar abierta a Ferrari para 2027, porque si Lewis no obtiene el éxito que necesita, no creo que continúe, y ahí está el candidato obvio para Ferrari."

Bearman se unió a otros cinco pilotos novatos en 2025: Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto. Antonelli terminó como el mejor novato en la clasificación de pilotos con 150 puntos en Mercedes, seguido de Hadjar en 12.º, Bearman en 13.º, Lawson en 14.º, Bortoleto en 19.º y Colapinto en 20.º.