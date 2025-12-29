Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Fórmula 1

Helmut Marko señala una virtud de Vettel que no tiene Verstappen

Con Sebastian Vettel y Max Verstappen, Helmut Marko incorporó a la Fórmula 1 a dos talentos excepcionales, pero muy diferentes entre sí; el austriaco revela por qué.

Sönke Brederlow
Editado:
Helmut Marko, Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Foto de: Red Bull Sauber Petronas

Durante más de dos décadas, Helmut Marko fue responsable del desarrollo de jóvenes talentos en Red Bull. El austriaco de 82 años, que durante muchos años incluso puso en marcha su propio equipo en el campeonato de Fórmula 3000, siempre demostró un gran olfato para identificar jóvenes promesas.

Y este diciembre se anunció que se iba:

Aunque con el tiempo no todos los pilotos del programa de jóvenes de Red Bull lograron llegar a la máxima categoría, al podio o incluso a un título mundial, con Sebastian Vettel y Max Verstappen, Marko incorporó a la Fórmula 1 a dos de los talentos más destacados de los últimos años.

Aunque ambos pilotos de Red Bull han "dominando" la máxima categoría durante años, se diferenciaban claramente en su enfoque. "Vettel abordaba todo de manera más analítica, pasaba horas y horas con los ingenieros para sacar lo máximo del coche", revela Marko al Münchner Merkur/tz.

"Max confiaba al principio más en su instinto natural, pero hoy se ha convertido en un piloto que sabe exactamente lo que quiere y también puede liderar un equipo", añade el austriaco, quien mantiene una muy buena relación con su protegido. Verstappen es "especial. Súper rápido, supertalentoso y extremadamente concentrado".

El carácter de Max Verstappen "es sumamente raro"

Marko llevó al neerlandés a la Fórmula 1 con apenas 17 años. También con Sebastian Vettel, el austriaco desempeñó un papel decisivo: tuvo una gran influencia en la contratación del piloto de Heppenheim y contribuyó de manera clave a que este ganara un total de cuatro títulos mundiales con Red Bull.

Verstappen también ha celebrado hasta ahora cuatro títulos mundiales con Red Bull, así como un total de 71 victorias en Grandes Premios. Vettel logró 53 éxitos a lo largo de su carrera. De este modo, ambos antiguos jóvenes talentos de Red Bull se encuentran actualmente entre los cuatro pilotos más exitosos de la historia de la Fórmula 1, no en menor medida gracias a Helmut Marko.

El austriaco ha acompañado a muchos talentos desde sus inicios, a veces ya en el karting. Pero la relación con Verstappen ocupa para él un lugar especial. "Con ningún otro piloto he tenido una conexión tan cercana", afirma Marko. "Tiene valores firmes que solo asignaría a personas con buen carácter. Esta combinación es sumamente rara".

Más noticias de Helmut Marko:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Hay que tener "paciencia" con secuela de la película de F1, dice Domenicali

Mejores comentarios
Más de
Sönke Brederlow
La evolución de Sauber F1 se acelera: Wheatley apunta al cambio de mentalidad

La evolución de Sauber F1 se acelera: Wheatley apunta al cambio de mentalidad

Fórmula 1
Fórmula 1
La evolución de Sauber F1 se acelera: Wheatley apunta al cambio de mentalidad
Por qué Carlos Sainz no necesita cinta adhesiva en la salida

Por qué Carlos Sainz no necesita cinta adhesiva en la salida

Fórmula 1
Fórmula 1
Por qué Carlos Sainz no necesita cinta adhesiva en la salida
Por qué Horner nunca volverá a trabajar como jefe de equipo, según Brundle

Por qué Horner nunca volverá a trabajar como jefe de equipo, según Brundle

Fórmula 1
Fórmula 1
Por qué Horner nunca volverá a trabajar como jefe de equipo, según Brundle
Sebastian Vettel
Más de
Sebastian Vettel
Steiner tiene claro que Verstappen no acabará como Vettel

Steiner tiene claro que Verstappen no acabará como Vettel

Fórmula 1
Fórmula 1
Steiner tiene claro que Verstappen no acabará como Vettel
Vettel revela los consejos que dio a Hamilton para fichar por Ferrari F1

Vettel revela los consejos que dio a Hamilton para fichar por Ferrari F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
Vettel revela los consejos que dio a Hamilton para fichar por Ferrari F1
21 momentos clave de la historia de Renault en la F1: Alonso, referente

21 momentos clave de la historia de Renault en la F1: Alonso, referente

Fórmula 1
Fórmula 1
21 momentos clave de la historia de Renault en la F1: Alonso, referente
Red Bull
Más de
Red Bull
Verstappen explica cuál ha sido el 'efecto Mekies' en Red Bull

Verstappen explica cuál ha sido el 'efecto Mekies' en Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
Verstappen explica cuál ha sido el 'efecto Mekies' en Red Bull
Lambiase, ingeniero de Verstappen, ¿fichaje de Aston Martin F1... o de Williams?

Lambiase, ingeniero de Verstappen, ¿fichaje de Aston Martin F1... o de Williams?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Lambiase, ingeniero de Verstappen, ¿fichaje de Aston Martin F1... o de Williams?
Checo Pérez no se equivocó: su mensaje sobre sus sucesores de Red Bull se cumple

Checo Pérez no se equivocó: su mensaje sobre sus sucesores de Red Bull se cumple

Fórmula 1
Fórmula 1
Checo Pérez no se equivocó: su mensaje sobre sus sucesores de Red Bull se cumple

Últimas noticias

Repaso a la F1 2025: el buen año de Hadjar le vale un podio y un ascenso a Red Bull

Repaso a la F1 2025: el buen año de Hadjar le vale un podio y un ascenso a Red Bull

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Repaso a la F1 2025: el buen año de Hadjar le vale un podio y un ascenso a Red Bull
Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 1º Marc Márquez

Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 1º Marc Márquez

MotoGP
MGP MotoGP
Shakedown en Sepang
Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 1º Marc Márquez
Sainz afina su ‘motor’ antes del Dakar 2026: "Estos últimos días se hacen largos"

Sainz afina su ‘motor’ antes del Dakar 2026: "Estos últimos días se hacen largos"

Dakar
DAKR Dakar
Sainz afina su ‘motor’ antes del Dakar 2026: "Estos últimos días se hacen largos"
El director del equipo Toyota en el WRC compra la mejor escudería del WRC2

El director del equipo Toyota en el WRC compra la mejor escudería del WRC2

WRC
WRC WRC
El director del equipo Toyota en el WRC compra la mejor escudería del WRC2

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros