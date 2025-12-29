Helmut Marko señala una virtud de Vettel que no tiene Verstappen

Durante más de dos décadas, Helmut Marko fue responsable del desarrollo de jóvenes talentos en Red Bull. El austriaco de 82 años, que durante muchos años incluso puso en marcha su propio equipo en el campeonato de Fórmula 3000, siempre demostró un gran olfato para identificar jóvenes promesas.

Y este diciembre se anunció que se iba: Fórmula 1 Análisis: ¿por qué se va Marko de Red Bull y qué significa esto para Verstappen?

Aunque con el tiempo no todos los pilotos del programa de jóvenes de Red Bull lograron llegar a la máxima categoría, al podio o incluso a un título mundial, con Sebastian Vettel y Max Verstappen, Marko incorporó a la Fórmula 1 a dos de los talentos más destacados de los últimos años.

Aunque ambos pilotos de Red Bull han "dominando" la máxima categoría durante años, se diferenciaban claramente en su enfoque. "Vettel abordaba todo de manera más analítica, pasaba horas y horas con los ingenieros para sacar lo máximo del coche", revela Marko al Münchner Merkur/tz.

"Max confiaba al principio más en su instinto natural, pero hoy se ha convertido en un piloto que sabe exactamente lo que quiere y también puede liderar un equipo", añade el austriaco, quien mantiene una muy buena relación con su protegido. Verstappen es "especial. Súper rápido, supertalentoso y extremadamente concentrado".

El carácter de Max Verstappen "es sumamente raro"

Marko llevó al neerlandés a la Fórmula 1 con apenas 17 años. También con Sebastian Vettel, el austriaco desempeñó un papel decisivo: tuvo una gran influencia en la contratación del piloto de Heppenheim y contribuyó de manera clave a que este ganara un total de cuatro títulos mundiales con Red Bull.

Verstappen también ha celebrado hasta ahora cuatro títulos mundiales con Red Bull, así como un total de 71 victorias en Grandes Premios. Vettel logró 53 éxitos a lo largo de su carrera. De este modo, ambos antiguos jóvenes talentos de Red Bull se encuentran actualmente entre los cuatro pilotos más exitosos de la historia de la Fórmula 1, no en menor medida gracias a Helmut Marko.

El austriaco ha acompañado a muchos talentos desde sus inicios, a veces ya en el karting. Pero la relación con Verstappen ocupa para él un lugar especial. "Con ningún otro piloto he tenido una conexión tan cercana", afirma Marko. "Tiene valores firmes que solo asignaría a personas con buen carácter. Esta combinación es sumamente rara".