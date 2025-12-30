Norris revela mensajes con Hamilton y Vettel que le ayudaron a ganar el título

Lando Norris ha revelado que una serie de mensajes de texto y conversaciones privadas con pilotos de la talla de Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e incluso el campeón de MotoGP, Casey Stoner, le ayudaron en su lucha por el título contra Oscar Piastri y Max Verstappen en las últimas citas de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

En declaraciones a F1.com y después de convertir sus siete años en McLaren en un triunfo en el mundial de pilotos, el británico describió el apoyo que había recibido antes de las últimas citas de la temporada.

"He recibido grandes palabras y mensajes de texto y he tenido conversaciones de algunas personas increíbles, personas que han ganado campeonatos del mundo, como Lewis y Seb por ejemplo".

"Mucha gente no sabe que hablo con Seb de algunas cosas. Mucha de esta gente, como Casey Stoner, que, cuando más lo necesitaba, me envió ese pequeño mensaje de texto y me dijo 'piensa en esto, cree en ti mismo, haz esto, haz aquello', y simplemente me ayudó", explicó.

Tras una remontada tardía de Max Verstappen, de Red Bull, las esperanzas de Norris en el campeonato estuvieron cada vez más en peligro. Pero tras una acertada estrategia de McLaren en el circuito de Yas Marina, un tercer puesto le confirmó en los libros de historia.

Lando Norris, McLaren Foto de: Daniel Cárdenas / Anadolu via Getty Images

Pero mantener su resistencia mental se convirtió en un punto de discordia para el piloto, que cometió algún que otro error en 2025. Pero logró soportar lo que potencialmente podría haber acabado con su candidatura al título de pilotos mientras su compañero de equipo parecía tener algunas más dificultades.

"Cuando ganas el campeonato por dos puntos, sin duda diría que tener estos momentos de fe y apoyo de los demás a mi alrededor me dio esos dos puntos. Y por eso tengo que dar las gracias a todos los que me rodean, porque dos puntos también es lo que necesitas", dijo.

Afortunadamente para Norris, una última parte de la temporada casi perfecta fue suficiente para superar al holandés al frente de la clasificación de pilotos.