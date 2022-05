La protesta de Ferrari no triunfa; Pérez mantiene su triunfo en Mónaco

Cargar el reproductor de audio

Checo Pérez ganó de manera brillante este domingo en el Gran Premio de Mónaco, séptima ronda de la temporada 2022 de Fórmula 1, pero en medio de las celebraciones hubo una noticia que generó dudas en el campamento de Red Bull.

Ferrari presentó una protesta oficial ante los comisarios deportivos porque entendía que tanto Sergio Pérez como Max Verstappen habían infringido el reglamento al pasar sobre la línea amarilla de salida de boxes tras cumplir con sus paradas en la vuelta 22.

Tanto el piloto mexicano como el neerlandés fueron citados a declarar ante los comisarios a las 19:15, hora local, para analizar y explicar lo sucedido.

Sin embargo, el representante de "Checo", Luis Aguirre, escribió en Twitter antes de que fuera oficial que la protesta de Ferrari no prosperó ante las autoridades, por lo que el resultado de la carrera se mantiene sin cambios, con Pérez como ganador, seguido de Carlos Sainz y Verstappen en los puestos del podio.

Más de una hora después, finalmente la FIA publicó la resolución, haciendo oficial que la protesta de Ferrari había sido rechazada "por no estar fundada".

Tras una reunión de dirección de carrera, comisarios, un representante de Red Bull (Jonathan Wheatley) y otro de Ferrari (el español Iñaki Rueda), se estipuló lo siguiente: "Todas las partes acordaron que el coche #1 tenía parte de su neumático delantero izquierdo y trasero izquierdo en el lado izquierdo de la línea amarilla de entrada en boxes".

"Todas las partes acordaron que la mayor parte del neumático delantero izquierdo y trasero izquierdo de ese monoplaza permanecieron en la línea amarilla".

Y que por tanto, las conclusiones de los Comisarios eran las siguientes:

"1. El Artículo 2.1 del Reglamento Deportivo de Fórmula 1 de 2022 establece que "Todos… los comisarios… se comprometen a observar todas las disposiciones del ... Código, .... el Reglamento Deportivo de Fórmula 1 ... ".

2. Eso obliga al Director de Carrera (y a los Comisarios Deportivos) a cumplir con dichas normas.

3. En consecuencia, las Notas emitidas por el Director de Carrera no pueden contradecir el Código o el Reglamento Deportivo de la Fórmula 1.

4. El artículo 5 c) del Capítulo IV del Anexo L del Código establece que a la salida de boxes un coche "no debe cruzar la línea".

5. En ese caso, el monoplaza no "cruzó" la línea; para hacerlo, habría necesitado tener una rueda completa a la izquierda de la línea amarilla.

6. En consecuencia, el piloto no violó la sección pertinente del Código Deportivo y eso prevalece sobre cualquier interpretación de las Notas de carrera.

Por lo tanto, se desestima la Protesta y se pierde la Cuota de Protesta".