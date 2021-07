El día que Schumacher ganó el mundial en julio e igualó a Fangio

Las primeras carreras de aquel año 2002 ya permitían adivinar que Michael Schumacher alcanzaría su quinto mundial de Fórmula , aunque faltaba saber en qué evento y circuito lo conseguiría el alemán, que venía de ganar en 2000 y 2001 su tercera y cuarta corona.

Michael y Ferrari dominaban la máxima categoría, y una victoria o al menos un podio suyo era algo habitual en aquel campeonato.

En una temporada de 17 carreras, la prueba francesa que se disputaba en Magny-Cours llegaba con Schumacher ampliamente escapado en el mundial de pilotos con 86 puntos, siendo su compañero Rubens Barrichello segundo con 32 y Juan Pablo Montoya, con el Williams, tercero con 31.

Ese sería el último año en el que la Fórmula 1 daba 10 puntos al ganador y 6 al segundo (y así sucesivamente, 4-3-2-1, hasta el sexto).

En la clasificación del sábado, Montoya se hizo con la pole position por apenas 0,023 segundos sobre Schumacher. Fue una de las siete del colombiano en 2002, que si bien no pudo ni soñar con alcanzar a Schumacher en puntos y victorias, sí le igualó en pole position.

Ya en carrera, Michael lograría superar a Montoya tras la primera parada en boxes, y se dirigía a la victoria cuando recibió un drive-through por superar la línea blanca de salida del pitlane, con lo que cayó a la tercera plaza.

El rendimiento del Williams bajó, y un joven Kimi Raikkonen, por entonces en su primera temporada con McLaren, parecía dirigirse a su primera victoria en F1, aunque Schumacher no le perdía de vista.

Todo cambiaría a cinco vueltas del final, cuando el motor motor del Toyota de Allan McNish se rompió y dejó aceite en la frenada de la horquilla, algo que pilló por sorpresa a Raikkonen. El finlandés perdió la trazada y Schumacher aprovechó para pasarle, aunque estuvieron cerca de tocarse cuando Kimi volvió a pista.

Ya líder, Schumacher preguntó a su equipo si tenía que dejarse pasar por el McLaren, y en Ferrari le dijeron que no. El alemán ya puso sus ojos en la que sería su octavo triunfo en 10 carreras disputadas hasta entonces en 2002.

La diferencia respecto a las otras victorias era que esa de Francia permitió a Schumacher ser campeón del mundo por quinta vez, ya que Barrichello abandonó al inicio y Montoya no pudo ser más que cuarto, quedando a 62 puntos del líder de Ferrari faltando 60 (seis carreras) por repartirse.

"Gracias es una palabra muy pequeña para agradecer lo que el equipo hace por mí. Adoro y a la vez admiro a cada uno de los miembros de la Scuderia por el trabajo que hacen y su motivación", dijo Michael nada más coronarse pentacampeón.

"Este fin de semana no pensé mucho en el título, pero cuando vi que Rubens estaba out y supe en qué posición estaba Montoya, sí empecé a pensarlo".

Schumacher reconoció que en las últimas vueltas lo pasó mal, y dijo que tenía cierta preocupación: "No creo que hubiera podido pasar a Kimi sin el problema del aceite. Hizo una carrera magnífica. Al pasarle, creía que lo había hecho con banderas amarillas y me preocupé, porque ocurrió justo después del incidente".

"Cuando estaba líder fueron las cinco peores vueltas de mi vida, porque me di cuenta de que volvía a tener el mundial en el bolsillo. Sentía la presión sobre mis hombros, una presión enorme para no fallar. Esas vueltas me parecieron una eternidad".

Schumacher consiguió igualar los cinco mundiales de Juan Manuel Fangio pocos días antes del 45º aniversario del quinto título del argentino. Posteriormente el germano sumaría dos coronas más con Ferrari para elevar a siete sus mundiales, algo que parecía inalcanzable hasta que Lewis Hamilton lo igualó en 2020. El británico había alcanzado en 2018 los cinco campeonatos de Fangio, y en este 2021 aspira a ser el más laureado en solitario. Pero nunca ganó, ni ganará, un título en junio.

