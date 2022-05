Hamilton y su situación: "¿Qué tiene de bueno dejar que me consuma?"

Cargar el reproductor de audio

La vida de Lewis Hamilton cambió por completo después del Gran Premio de Abu Dhabi 2021, donde perdió el que iba a ser su octavo título mundial en la última vuelta de la carrera en favor de Max Verstappen.

Desde entonces, el británico se ha encontrado con un Mercedes W13 muy lejos del rendimiento esperado, y apenas ha conseguido subir una vez al podio, en la cita inaugural del curso en Bahrein gracias al doble abandono de Red Bull, en el presente curso.

La llegada a Mónaco suponía una buena oportunidad para saber si los alemanes dieron un paso al frente en el desarrollo de su monoplaza después de las sensaciones en Barcelona, donde llegaron a luchar por la victoria con George Russell, pero las calles del Principado fueron un jarro de agua fría para los de Brackley.

El coche no estaba al nivel de los Ferrari y Red Bull, y Lewis Hamilton no pudo pasar de la octava plaza en la carrera, donde se quedó atascado detrás de Fernando Alonso desde el principio.

"Fue un poco frustrante, pero esto es lo que es, ¡simplemente te queda estar detrás de él!", explicó el piloto de Stevenage al comentar cómo había sido ver el alerón del Alpine en todo momento.

El inglés, visiblemente frustrado por lo sucedido en la prueba monegasca, habló con los medios sobre su situación en Mercedes. Cuando se le preguntó sobre si le estaba afectado este mal inicio de año, el siete veces campeón del mundo dijo: "Sí, pero ¿qué tiene de bueno dejar que me consuma?".

"Es como es, y no hay mucho que pueda hacer al respecto", continuó Hamilton. "Volveremos a la fábrica y nos esforzaremos más, lo volvernos a intentar en la próxima carrera".

Estos cuatro puntos hacen que el inglés sea sexto en la general de pilotos con 50 unidades, aunque muy lejos de su compañero, George Russell, que es cuarto con 34 puntos más.

El inglés no está contento con el comportamiento del coche, y no se esconde en decir que espera ir mejor en Bakú: "Estoy rezando para que el coche no se note como aquí. Esto fue lo peor en este monoplaza hasta ahora solo por los baches".

"Estoy deseando que se vaya, solo mis dientes, mi mandíbula moviéndose todo el tiempo, he terminado con temblores", indicó. "No sé si es el porpoising, espero que no sea lo que tuvimos en la última carrera, así que quiero que no sea un problema, pero si hay baches, entonces en las curvas podemos tenerlos".