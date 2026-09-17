Este es el DKR FC Hilux de cero emisiones que competirá en el Dakar 2027

El Rally Dakar 2027, del 1 al 15 de enero del próximo año, contará con Toyota GAZOO Racing que, junto a su poderoso proyecto que luchará por la victoria general, también podrá en liza un coche eléctrico de pila de combustible de hidrógeno (FCEV) que competirá en la categoría experimental Dakar Future Mission 1000.

El DKR FC Hilux de cero emisiones se basa en el Hilux que compite en el Dakar, pero sustituye el motor de combustión por el sistema de pila de combustible de hidrógeno, con el que GAZOO Racing quiere demostrar que el hidrógeno también puede ser protagonista en un futuro a corto o medio plazo.

La categoría Dakar Future Mission 1000 está dedicada a vehículos experimentales y pone a examen la introducción nuevas tecnologías, y ahí es donde el DKR GR FC Hilux, con Jameel Motorsport, DENSO, TOYO TIRES e IAV como socios oficiales, promoverá su objetivo de cero emisiones de CO₂ durante la conducción.

Toyota GAZOO Racing desarrolla este DKR GR FC Hilux en su centro europeo de investigación y desarrollo de la marca, cerca de la capital de Bélgica (Bruselas), donde también se hace parte del DKR GR Hilux que lucha por todo en la categoría principal del Dakar.

Esta será la primera competición de Toyota combinando el hidrógeno y la pila de combustible, y el Dakar es el escenario perfecto para comprobar cómo se comporta esa tecnología en un terreno tan exigente.

El DKR GR FC Hilux no emite CO₂ durante su conducción, y su única emisión por el tubo de escape es agua. Con esto, el Dakar servirá a Toyota como banco de pruebas para continuar el desarrollo de las cero emisiones en el contexto de la competición.

Toyota contará con Jameel Motorsport, DENSO, TOYO TIRES e IAV, , de los que dice en el comunicado que "se incorporan como socios oficiales, compartirán con GAZOO Racing su compromiso con el desarrollo de vehículos cada vez mejores a través de la competición".

"Cada uno aportará su experiencia y tecnología para ayudar a Toyota a seguir desarrollando el potencial del hidrógeno y otras soluciones orientadas a una movilidad con menos emisiones en el mundo de la competición", rematan.

23 vehículos han disputado el desafío de la Dakar Future Mission 1000 en sus tres primeras ediciones, y en la cuarta, a la que llega Toyota, se buscará aumentar la búsqueda de rendimiento, con formatos que, prometen, se acercarán a los "estándarares del rally raid y el Dakar".

En el Future Mission 1000 se establece una clasificación por puntos cada día, donde habrá un tiempo de referencia objetivo a alcanzar en las zonas de prueba de velocidad, que serán una o dos por etapa, y habrá puntos de penalización por los puntos de control a los que no se llegue.