Alonso y la frustración de Hamilton: "No es mi problema"

En la segunda parte de la carrera, tras la última bandera roja, Alonso se encontraba en la séptima posición en la que había salido, y llevaba detrás a Lewis Hamilton.

Pero en lugar de mantenerse detrás de los seis primeros, el español fue perdiendo rápidamente mucho terreno con los líderes, a más de tres segundos por vuelta, y vio cómo incluso Lando Norris, sexto, se le escapaba.

Como le ocurrió a otros pilotos en las calles estrellas del circuito de Montecarlo, Hamilton no encontraba el hueco, y mostró por radio su frustración. Además, la sorpresa del británico llegó cuando a falta de 15 vueltas Alonso aceleró el ritmo e incluso en un momento determinado marcó la vuelta rápida.

El inglés había elegido para ese reinicio los neumáticos medios, como el español, pero Alonso reveló que los cálculos de Alpine no salían.

"Creo que no teníamos los neumáticos o la vida útil de los neumáticos para terminar la carrera cuando quedaban 33 vueltas", explicó. "Era demasiado optimista para nuestro coche hacer 33 vueltas con neumáticos amarillos, así que hice mucha gestión de neumáticos".

"Era una carrera al sprint [tras la bandera roja], y teníamos dos opciones: volver a colocar los neumáticos duros desde el comienzo de esa mini carrera o poner el neumático medio. Pusimos el neumático medio, pero nuestra estimación de vida era inferior a 33".

Alonso aclaró que su acelerón en las últimas vueltas fue trabajo en equipo para permitir a Esteban Ocon aumentar la diferencia respecto a Valtteri Bottas y Sebastian Vettel, ya que el francés tenía una sanción de cinco segundos y necesitaba ese margen para no salir del top 10.

"Así que no sabíamos si podíamos terminar la carrera, por lo que gestioné mucho los neumáticos durante 15 vueltas, y luego presioné las 15 restantes cuando me dijeron que Esteban tenía la penalización".

Y, con una sonrisa en la cara ante los micrófonos de DAZN F1, lanzó una indirecta al piloto de Mercedes: "Cuando me dijeron que Esteban tenía cinco segundos de penalización, empecé a abrir un poco de hueco, pero Hamilton, o no tenía ya neumáticos o no tenía ya el ánimo de ir más rápido, estaba un poco enfadado. Así que bueno, es lo que hay".

En los medios ingleses también preguntaron a Alonso por la frustración de Hamilton ante su lento ritmo, pero el #14 contestó con un simple: "No es mi problema".

Igual de sencilla fue la respuesta que dio ante la pregunta de si fue difícil mantener detrás al heptacampeón: "Muy fácil, extremadamente fácil".

Por su parte, Hamilton admitió que fue "un poco frustrante" rodar detrás de Alonso durante tantas vueltas del GP de Mónaco, y que se tuvo que resignar a "simplemente" ir a velocidad de crucero "de detrás de él".

El inglés no acabó nada feliz y lamentó que no está teniendo suerte en este comienzo de año, mientras su compañero George Russell lograba un meritorio quinto puesto. La diferencia entre ellos en el campeonato es de 34 puntos (4º frente a 6º).

Por su parte, el séptimo puesto de Alonso es su mejor resultado de lo que llevamos de 2022, y por primera vez terminó delante de Ocon (12º tras la penalización). Alpine está a solo un punto de la quinta plaza del mundial de constructores, que ahora mismo pertenece a Alfa Romeo.

