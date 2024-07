Cómo afronta Colapinto un histórico debut de F1 para Argentina

Cualquier persona que solo conozca el presente de la F1 no adivinaría que Argentina es la cuarta nación con más títulos de la historia de la categoría. El país albiceleste ha contado con Juan Manuel Fangio, tercer piloto con más mundiales, pero también con otros de la talla de Carlos Reutemann. Sin embargo, desde la retirada de Gastón Mazzacane en 2001 no ha habido pilotos argentinos en la Fórmula 1, por lo que lo de este fin de semana será histórico.

Franco Colapinto (21 años) debutará en la máxima categoría, disputando con Williams la FP1 del GP de Gran Bretaña, donde además competirá en la Fórmula 2.

Hablando de cómo afronta esa oportunidad única, en palabras recogidas por la F1.com, se mostró orgulloso, agradecido e ilusionado a partes iguales: "Es una mega oportunidad. Será un momento muy especial. Cualquier piloto de carreras aspira con hacer su primera FP1. Recibir esta oportunidad y la confianza de Williams, que tanto me apoyó el año pasado, me hace muy feliz y me llena de orgullo".

Además, señala cómo Silverstone es probablemente el mejor escenario en el que debutar: "Es una gran oportunidad. Estoy emocionado. Sé que es corto, sólo una hora [de sesión], pero Silverstone es el circuito más bonito para pilotar un F1, con todas esas curvas de alta velocidad. Tengo muchas ganas e intentaré hacer un buen trabajo".

Cuando se anunció la oportunidad que Williams le daba, las redes sociales se llenaron de comentarios de argentinos celebrándole y mostrándole su apoyo, un aliento que ya siente en los circuitos. "Había montones de argentinos esperándome a la entrada de la pista en Barcelona. No supone una presión, es súper lindo tener gente que quiere que te vaya bien y que se alegra cuando tenés un buen resultado".

Colapinto admite que le habría gustado crecer con referentes argentinos en Fórmula 1, ya que hace dos décadas que no hay ninguno, por lo que no vio a nadie de su país en la máxima categoría: "Me habría encantado cuando era joven tener a alguien de mi país a quien apoya. Pero estoy feliz de tener tanto apoyo de mi país".

"Recibir tanto cariño de tu país es algo muy bonito. Hacía tanto tiempo que un piloto argentino no corría un fin de semana de carrera, y creo que lo van a disfrutar mucho. Es un momento histórico".

Colapinto ganó precisamente en Silverstone en F3 el año pasado, y este fin de semana disputará este viernes primero la sesión de libres de F2, luego menos de dos horas después la FP1 de Fórmula 1 y luego poco más de una hora y media después la clasificación de F2. En la categoría intermedia, llega con una gran racha de una victoria y dos segundos puestos en las últimas cuatro carreras.

"Será bueno sentir cómo es el coche en comparación con uno de F2", declara. "Va a ser un bonito reto ,y una oportunidad increíble".