Pirelli quiere seguir en la F1 como proveedora única de neumáticos hasta 2028

Son días importantes para la Fórmula 1. Esta misma semana comenzarán las últimas pruebas previas a la temporada 2026 en Bahréin, los segundos y últimos ensayos oficiales del invierno, que llevarán a los equipos a preparar los monoplazas para la nueva campaña del Gran Circo, que comenzará en marzo (fin de semana del 6 al 8) en Australia.

Sin embargo, este momento también es muy importante para Pirelli. El fabricante italiano, proveedor exclusivo de neumáticos del Mundial desde hace más de una década, estrena este año una nueva gama de compuestos, diseñados específicamente para los nuevos monoplazas.

Los nuevos neumáticos siguen estando fabricados para llantas de 18 pulgadas, pero son más estrechos, y unos milímetros más bajos. Además, tienen una estructura diferente, ya que deberán soportar una tracción más sostenida debido al MGU-K de 350 kW, que debería garantizar un par mayor que en el pasado.

Pero no se trata solo de eso. De hecho, a pocas horas del segundo test en Sakhir, Pirelli ha confirmado su interés en continuar su colaboración con la Fórmula 1 como proveedor único de neumáticos. El contrato actual expira en 2027, el año que viene, mientras que la intención de Pirelli sería prolongar el acuerdo un año más, hasta 2028.

Será interesante comprender por qué la prórroga puede ser solo para una única temporada, teniendo en cuenta que el ciclo técnico de los monoplazas recién iniciado comenzó el 1 de enero de 2026, y debería terminar a finales de 2030.