Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

El motor de Mercedes F1 de 2026 es legal según la FIA... ¡incluso en caliente!

Fórmula 1
Fórmula 1
Segundos test de pretemporada en Bahrein
El motor de Mercedes F1 de 2026 es legal según la FIA... ¡incluso en caliente!

Críticas de los experimentados y elogios de los jóvenes a la F1 2026; ¿Por qué?

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Críticas de los experimentados y elogios de los jóvenes a la F1 2026; ¿Por qué?

Moreira impresiona por su "calma" y su "precisión" en LCR

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Moreira impresiona por su "calma" y su "precisión" en LCR

Así es como los motores de la F1 2026 han revolucionado la forma de pilotar

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Así es como los motores de la F1 2026 han revolucionado la forma de pilotar

Escrig, con récord, y Quiles lideran los test de Moto2 y Moto3 2026 en Jerez

Moto2
Moto2
Escrig, con récord, y Quiles lideran los test de Moto2 y Moto3 2026 en Jerez

Pirelli quiere seguir en la F1 como proveedora única de neumáticos hasta 2028

Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli quiere seguir en la F1 como proveedora única de neumáticos hasta 2028

El novato de la F1, con el mejor mentor posible sobre las nuevas reglas

Fórmula 1
Fórmula 1
Segundos test de pretemporada en Bahrein
El novato de la F1, con el mejor mentor posible sobre las nuevas reglas

Test de Tailandia de MotoGP 2026: horarios, pilotos y cómo seguir

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Buriram
Test de Tailandia de MotoGP 2026: horarios, pilotos y cómo seguir
Noticias
Fórmula 1

Pirelli quiere seguir en la F1 como proveedora única de neumáticos hasta 2028

Pirelli, proveedora exclusiva de neumáticos en la Fórmula 1, tiene la intención de prolongar el contrato que la vincula al Mundial hasta 2028.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Publicado:
Neumáticos Pirelli F1 2026

Pneumatici Pirelli F1 2026

Foto de: Roberto Chinchero

Son días importantes para la Fórmula 1. Esta misma semana comenzarán las últimas pruebas previas a la temporada 2026 en Bahréin, los segundos y últimos ensayos oficiales del invierno, que llevarán a los equipos a preparar los monoplazas para la nueva campaña del Gran Circo, que comenzará en marzo (fin de semana del 6 al 8) en Australia.

Apunta todo lo que necesitas saber:

Sin embargo, este momento también es muy importante para Pirelli. El fabricante italiano, proveedor exclusivo de neumáticos del Mundial desde hace más de una década, estrena este año una nueva gama de compuestos, diseñados específicamente para los nuevos monoplazas.

Los nuevos neumáticos siguen estando fabricados para llantas de 18 pulgadas, pero son más estrechos, y unos milímetros más bajos. Además, tienen una estructura diferente, ya que deberán soportar una tracción más sostenida debido al MGU-K de 350 kW, que debería garantizar un par mayor que en el pasado.

Pero no se trata solo de eso. De hecho, a pocas horas del segundo test en Sakhir, Pirelli ha confirmado su interés en continuar su colaboración con la Fórmula 1 como proveedor único de neumáticos. El contrato actual expira en 2027, el año que viene, mientras que la intención de Pirelli sería prolongar el acuerdo un año más, hasta 2028.

Será interesante comprender por qué la prórroga puede ser solo para una única temporada, teniendo en cuenta que el ciclo técnico de los monoplazas recién iniciado comenzó el 1 de enero de 2026, y debería terminar a finales de 2030.

Más noticias de la F1:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior El novato de la F1, con el mejor mentor posible sobre las nuevas reglas

Mejores comentarios

Más de
Giacomo Rauli

Pirelli lleva todos sus neumáticos al segundo test de Bahrein F1: los equipos eligen

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Pirelli lleva todos sus neumáticos al segundo test de Bahrein F1: los equipos eligen

Por qué los neumáticos Pirelli de la F1 2026 convencen por ahora

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Por qué los neumáticos Pirelli de la F1 2026 convencen por ahora

Cadillac confirma su hoja de ruta: motor propio sí o sí en 2029

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Cadillac confirma su hoja de ruta: motor propio sí o sí en 2029

Últimas noticias

El motor de Mercedes F1 de 2026 es legal según la FIA... ¡incluso en caliente!

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Segundos test de pretemporada en Bahrein
El motor de Mercedes F1 de 2026 es legal según la FIA... ¡incluso en caliente!

Críticas de los experimentados y elogios de los jóvenes a la F1 2026; ¿Por qué?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Críticas de los experimentados y elogios de los jóvenes a la F1 2026; ¿Por qué?

Moreira impresiona por su "calma" y su "precisión" en LCR

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Sepang
Moreira impresiona por su "calma" y su "precisión" en LCR

Así es como los motores de la F1 2026 han revolucionado la forma de pilotar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Así es como los motores de la F1 2026 han revolucionado la forma de pilotar