Inicio chocante de Aston Martin F1 en 2026: lo crítico es el tiempo

Las expectativas eran muy altas. No podía ser de otra manera, dada la importancia de los nombres involucrados: desde Adrian Newey hasta Honda, pasando por Aramco y una estructura de vanguardia en todos los ámbitos, financiada por Lawrence Stroll. Unas expectativas tan altas hicieron aún más doloroso el golpe recibido en la primera sesión de test en Bahrein, que situó a Aston Martin en última posición, a unos cuatro segundos del líder. Cifras que hay que tomar con cautela, pero el mensaje es claro: el proyecto AMR26 ha comenzado su andadura de la peor manera posible.

Lance Stroll no se ha andado con rodeos en sus valoraciones, Fernando Alonso ha confirmado las dificultades, pero sin recurrir a tonos excesivos; de momento ha optado por la prudencia. Sin embargo, lo más preocupante fue la imagen de Stroll padre, el dueño, caminando lentamente por el paddock del Circuito Internacional de Bahrein, con las manos a la espalda y la mirada sombría. Algunos expertos hablaron del "efecto PSG", en referencia a la gestión del club de fútbol parisino, un desfile de estrellas que, durante años, no logró alcanzar los objetivos fijados (hasta 2025, ya sin aquellas estrellas).

En el banquillo de los acusados está Honda. El régimen de rotación del motor endotérmico se ha reducido para limitar los problemas de sobrecalentamiento; las amplias branquias del capó recuerdan a soluciones típicas de condiciones extremas, como en el Autodromo Hermanos Rodriguez de México. Pero hay más. Cuando Lane Stroll y Fernando Alonso salieron a la pista, las dificultades fueron evidentes: en cada frenada, las ruedas del AMR26 (tanto en el eje delantero como en el trasero) levantaban una llamativa humareda de neumáticos que puso a prueba la paciencia de los pilotos. Además, Honda no puede contar con otros monoplazas en pista, lo que en esta fase supone una limitación considerable en comparación con los fabricantes de motores que pueden comparar los datos recopilados por varios equipos.

Adrian Newey, a diferencia de otros jefes de equipo, no ha hablado con los medios de comunicación, y el papel de portavoz ha recaído en Pedro de la Rosa, llamado a aclarar una situación compleja, y en vídeos publicados en redes sociales donde hablaba Mike Krack. Por su parte, el español recordó que la llegada de Newey a la sede de Silverstone se remonta a menos de un año, y que los retrasos están en parte relacionados con ese plazo.

La refundación del equipo ha sido profunda. Cientos de contrataciones, nuevos directivos como Enrico Cardile, infraestructuras de vanguardia (desde el túnel de viento hasta los departamentos de producción) que requieren tiempo para estar plenamente operativas. Además, por primera vez, el equipo ha diseñado y fabricado internamente la caja de cambios, al tiempo que ha tenido que interactuar con un nuevo socio motorista tras años de relación con Mercedes.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images

"En cuanto a los problemas que hemos detectado, hay áreas que ya hemos identificado y en las que ya estamos trabajando en la sede de Silverstone", admitió de la Rosa, "pero no tendremos soluciones inmediatas. No es un trabajo de cinco minutos, requiere aprendizaje y optimización. Confiamos en la capacidad del equipo y disponemos de todos los recursos necesarios. No estamos donde nos gustaría estar, pero contamos con las personas adecuadas para resolver los problemas críticos y seguir adelante, y eso es lo más importante".

Nadie en el paddock pone en duda el potencial del equipo, ni la capacidad de Honda para identificar y resolver los problemas. Lo crítico es el tiempo. Alonso sabe que no tiene un margen infinito para dedicarse al desarrollo de este proyecto, dentro de unos meses cumplirá 45años y, por muy buena forma física que tenga, el reloj biológico no se detiene (aunque de momento, cero muestras de bajón, sigue plentamente a tope). El nerviosismo mostrado por el entorno en Bahrein es humanamente más que comprensible, Fernando sabe que tiene poco tiempo y, si se enfrentara a otra temporada cuesta arriba, más que los guantes (como alguno rumorea que hizo en el box de Sakhir), podría tirar la toalla.

Sin embargo, el mayor riesgo no es una posible despedida de Alonso, que no es de fácil rendirse, sino la paciencia de Stroll Sr. El empresario canadiense ha invertido sin reservas para construir un programa ambicioso, dando carta blanca a Newey y apoyándolo incluso cuando exigió, y obtuvo, el puesto de director del equipo. Ahora, sin embargo, quiere resultados, y su presión sobre la escudería pronto se hará notar. Pero serán sobre todo los plazos de Honda los que mantendrán al equipo en vilo.

Aston no puede permitirse años de aprendizaje: un camino similar al que se vivió en el ciclo anterior de la casa japonesa (con McLaren y posteriormente Red Bull) en Aston Martin no se lo puede permitir. Sobre el papel no debería ser así, la experiencia adquirida por Honda con la anterior generación de unidades de potencia debería disipar ciertos temores, pero en realidad una parte importante del personal involucrado en el programa que llevó a los títulos mundiales conquistados con Red Bull fue reubicado o abandonó la empresa a finales de 2020, cuando la dirección decidió cerrar el proyecto de Fórmula 1.

Cuando, poco más de un año después, se reanudó la actividad, el equipo de trabajo se reconstruyó en gran parte con técnicos sin experiencia específica en la categoría, lo que hizo inevitable una fase de reaprendizaje casi desde cero. Se trata de una de las decisiones de la dirección de Honda más difíciles de interpretar desde fuera, sobre todo a la luz de las ambiciones actuales del programa.

¿Cuánto tiempo más llevará ponerse al día? Precisamente el tiempo será quien dé la respuesta.