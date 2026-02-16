Ferrari F1 llevará al segundo test de Bahréin un nuevo motor, entre otras novedades

Ferrari volverá a Bahréin para el segundo test de pretemporada de la Fórmula 1 2026 con un paquete de novedades aerodinámicas y con un motor nuevo, después de que la unidad de potencia que debutó en el Shakedown de Fiorano completara la distancia de las dos siguientes sesiones de entrenos, primero en Barcelona y luego en Sakhir, con un total de más de 4.300 kilómetros.

El dato más llamativo es que el 067/6 habría recorrido una distancia equivalente a 14 grandes premios sin mostrar ningún problema de fiabilidad. El único contratiempo, que surgió en el último día en Sakhir, fue el apagado del motor a pocas vueltas del final de la tanda larga de Lewis Hamilton.

Fred Vasseur, jefe de la Scuderia, explicó que el equipo realizó una prueba de extracción de combustible para averiguar la cantidad de gasolina que debía mantenerse en el depósito para cumplir con la capacidad de un litro exigida por la FIA al final de cada carrera, para prever las posibles verificaciones de conformidad.

Evidentemente, el consumo fue ligeramente superior al de las simulaciones, por lo que los datos recopilados son muy positivos para programar los próximos simulacros de carrera. La unidad de potencia podrá ser sometida a controles de desgaste por parte del personal dirigido por Enrico Gualtieri, director técnico del área de motores.

Por lo tanto, a partir del miércoles, cuando arrancan los ensayos, la escudería italiana dispondrá de una unidad de potencia nueva y, casi con toda seguridad, también utilizará una caja de cambios novedosa.

Las estrategias de recuperación de energía eléctrica con el uso de una marcha más corta de la que normalmente se ha utilizado en los últimos años, o el uso de ciertas marchas más cortas para aumentar el régimen de rotación que también favorece un menor retraso en la respuesta del turbo, determinan cargas muy superiores sobre los engranajes individuales y, en general, sobre la caja, por lo que no se descarta que se estudien los refuerzos necesarios para evitar posibles roturas.

La caja de cambios, clave en 2026: Fórmula 1 Por qué la caja de cambios vuelve a ser clave en la F1 2026

Este es un tema que no solo concierne a la estructura del 'Cavallino Rampante', ya que todos los equipos están vigilando con gran atención el desgaste de las transmisiones que, un poco por sorpresa, podrían volver a tener una función en el rendimiento.

No es ningún secreto que Ferrari, en la fase de diseño del 067/6, eligió una turbina Honewell más pequeña que, por ejemplo, la unidad de potencia de Mercedes. La decisión se tomó a sabiendas para controlar el retraso del turbo: el objetivo es limitar el uso del MGU-K en la fase de aceleración, para aprovechar más la energía eléctrica en las rectas. Pero la ventaja de esta solución podría ser aún más importante en el procedimiento de salidas.

Las simulaciones de arrancadas que se vieron en Bahréin demostraron que, para cargar el sistema de sobrealimentación y obtener el empuje necesario para una mejor salida, es necesario elevar el régimen de rotación del motor endotérmico a niveles más altos. Y aquellos que disponen de un turbo más grande necesitan más tiempo para completar el procedimiento correcto. En Sakhir se observó que se necesitan unos 10 segundos para activar el sistema de arranque, un tiempo que debería concederse sobre todo a quien llega último a su posición en la parrilla, ya que en las primeras filas tendrían todo el tiempo del mundo para completar el procedimiento.

En Maranello han apostado por el 'turbino' también por esta razón, por lo que Ferrari se opone a cualquier modificación del reglamento, aunque Andrea Stella, director del equipo McLaren, ha invocado la cuestión de la seguridad, en caso de que existiera el riesgo de que algún monoplaza fallara en la salida, provocando un peligroso bloqueo en el pelotón.

Descubriremos lo que se debatirá en la Comisión de la F1 a mediados de semana, y hay una fuerte sensación de que se quiere buscar un compromiso sobre las diferentes cuestiones que están sobre la mesa, incluida la relación de compresión del motor Mercedes...