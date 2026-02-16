Más test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver la segunda semana y pilotos

Tras el Shakedown Barcelona y los tres días de test de 2026 en Bahrein la pasada semana, el Circuito de Sakhir acoge la segunda y última tanda de pruebas, las últimas de cara al nuevo campeonato de F1, que serán la última oportunidad para pilotos y equipos. Apunta los horarios y toda la información de los segundos test de pretemporada 2026 de F1 en Bahrein, cómo verlos o seguirlos en directo, qué alineaciones hay y todo lo demás.

¿Cuándo son los segundos test de Bahrein de la F1 2026?

Los definitivos test de pretemporada de la F1 2026 en el circuito de Bahrein serán del miércoles 18 al viernes 20 de febrero. Serán la última oportunidad, tras lo que la F1 descansará una semana y pondrá rumbo al GP de Australia, del viernes 6 al domingo 8 de marzo en el Circuito de Albert Park en Melbourne, como primera carrera del mundial 2026.

Esta será la tercera tanda de pruebas tras acoger el Circuit de Barcelona-Catalunya a puerta cerrada el Shakedown privado del 26 al 30 de enero y después de los tres días de test en Bahrein del miércoles 11 al viernes 13 de febrero.

A qué hora son los segundos test de Bahrein de F1 2026 esta semana

Los segundos test de Bahrein de F1 son de 08:00 a 17:00h de España, parando a las 12:00h y volviendo a las 13:00h. En Latinoamérica, los test de Bahrein serán de 01:00h a 10:00h en México con pausa a las 05:00h y de 04:00h a 13:00h en Argentina parando a las 08:00h.

El reglamento obliga a que este tipo de test de F1 sean siempre entre las 09:00h y las 19:00h locales con un máximo de nueve horas de rodaje, pero la F1 en Bahrein lo hará desde las 10:00h a las 19:00h locales, con una pausa a las 14:00h locales para el almuerzo, para descansar y para los cambios de piloto.

De miércoles 18 a viernes 20 de febrero de 08:00h a 17:00h en España con una pausa a las 12:00h

De miércoles miércoles 18 viernes 20 de febrero de 01:00h a 10:00h en México (pausa a las 05:00h)

De miércoles miércoles 18 a viernes 20 de febrero de 02:00h a 11:00h en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá (pausa a las 06:00h).

De miércoles 18 a viernes 20 de febrero de 03:00h a 12:00h en Venezuela y Bolivia (pausa a las 07:00h).

De miércoles 18 a viernes 20 de febrero de 04:00h a 13:00h en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile (pausa a las 08:00h).

¿Cómo ver por la TV los test de F1 de Bahrein esta semana?

Después de que en los test de Barcelona no se pudiera ver nada, y en los primeros de Bahrein solo la última hora de cada jornada, ¡estamos de enhorabuena! Y los segundos test de la F1 2026 en Bahrein esta semana se retransmitirán en su totalidad por la tele. En España, lo podrás seguir bajo suscripción en DAZN F1, y se espera que los fans de Colapinto lo podrán ver por Sky Sports Argentina.

Pero eh, por supuesto, si te pilla en el trabajo o en clase, recuerda que aquí en Motorsport.com tendremos un Directo de los test de F1 en Bahrein con Live Timing incluido (es decir, tiempos y posiciones al momento) y con información de primera mano gracias a nuestros periodistas allí en el circuito.

Qué pilotos y equipos salen a pista en los segundos test de F1 en Bahrein

Recordemos que los equipos pueden repartir sus tres jornadas dando la mitad de cada día (mañana o tarde) a cada uno de sus dos pilotos, como hicieron la primera semana Mercedes, Williams, Cadillac y Audi, o puede dar a uno un día entero, a su compañero otro día entero, y repartir el día restante (es lo que hicieron McLaren, Ferrari, Red Bull, Racing Bulls, Alpine y Haas F1.

Solo un equipo ha confirmado su alineación para estos segundos test de F1 en Bahrein (y cambia respecto a los primeros), pero sí parece claro que Aston Martin repartirá a tiempos iguales entre Stroll y Alonso después de dar dos jornadas al canadiense y solo una al español en la primera semana para equilibrar lo que rodaron ambos en Barcelona.

¿Qué prueban los equipos de F1 en Bahrein?

Es tan grande el cambio de reglas de la F1 2026, que cada minuto en pista es importante, y cada kilómetro recorrido puede aportar a los equipos en esta etapa tan temprana de la nueva era. Después de tres días (salvo Williams y Aston) en Barcelona y tres días (incluidos Williams y Aston) en Bahrein la semana anterior, esta semana se espera que los coches que los equipos prueben en Bahrein sean una evolución pero que probablemente aún no serán aún los definitivos que disputen la primera carrera en Australia.

Eso sí, es probable que sí veamos apurar más a los equipos y pilotos, mejorar los tiempos y mostrarse un poco más cercanos a la realidad, ya después de esto no podrán probar más (salvo aquellos que tengan aún disponible un shakedown) hasta los primeros entrenamientos libres del curso, en Melbourne.

Por reglamento, los equipos pueden probar lo que quieran en sus coches, no tienen por qué cumplir un reglamento concreto, sin límite de piezas ni limitaciones. En los test de Bahrein de F1, los equipos tratarán de exprimir un poco más los nuevos coches, de buscar algo más de rendimiento mientras cuidan la fiabilidad, y comprobar si los cambios que están haciendo funcionan.

¿Importan los tiempos de los test de F1 en pretemporada?

Por supuesto queno. Los test de F1 en invierno son solo pruebas, donde importa más la fiabilidad y sentirse cómodos con el monoplaza que lo que los tiempos de vuelta. De hecho los tiempos dicen muy poco, puesto que cada equipo prueba diferentes cosas y afronta sus programas con distintos objetivos, por lo que no se sabe la carga de gasolina en cada vuelta ni la configuración de los mapas motores.

De hecho, a menudo la imagen que sale de los test tiene luego poco que ver con lo que vemos durante el mundial.

Por supuesto, nunca faltan los equipos que sospechan que sus rivales hacen sandbagging, o vaya, que van de farol. Por lo que realmente nadie dirá la verdad absoluta de cuál es su ritmo, tampoco en estos test de Bahrein que son los últimos de la pretemporada.

¿Y cuándo es la primera carrera de la temporada 2026 de F1?

Las pruebas de pretemporada concluyen dos semanas antes del inicio del primer fin de semana de carreras de la temporada 2026. El Gran Premio de Australia se celebrará del 6 al 8 de marzo en el circuito de Albert Park.

La temporada comenzará con una doble cita. Tras el Gran Premio de Australia, los equipos se dirigirán directamente a Shanghai para disputar el Gran Premio de China del 13 al 15 de marzo.