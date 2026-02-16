Pirelli evalúa el 'superintermedio' para la F1 2027, un neumático único para lluvia

La revolución de la Fórmula 1 para este 2026 trae consigo muchas preguntas, pero también algunos motivos para el optimismo, entre ellos la esperanza de volver a ver coches capaces de rodar con mayor constancia en condiciones de lluvia.

Se trata de un tema que entrelaza varios factores y en el que, entre bastidores, Pirelli está trabajando con nuevas ideas, llevando a cabo un doble programa con vistas a 2027. Los monoplazas con efecto suelo habían agravado el problema de la lluvia, ya que el difusor generaba la mayor parte de la nube de agua nebulizada, el 'spray', lo que reducía la visibilidad de los pilotos.

Con los coches obligados a rodar lo más cerca posible del asfalto para extraer carga de los fondos tridimensionales, el volumen de la neblina generada se hacía más intenso y persistente.

Sin embargo, en este aspecto, los coches de 2026 son decididamente menos extremos, y se espera que la nube de agua se reduzca, lo que permitirá rodar incluso con lluvia intensa. Precisamente por eso, este año se mantendrá la tradicional división entre neumáticos intermedios y de lluvia extrema, de modo que habrá dos productos distintos en función de la cantidad de líquido elemento presente en la pista.

El neumático intermedio actual

Se está pensando en un neumático con un diseño único

Pero sobre la mesa de la Fórmula 1 hay otra propuesta presentada por Pirelli, a saber, la introducción del 'superintermedio', un neumático con un diseño único que sustituiría a los intermedios y a los de lluvia extremo, ofreciendo un rango de acción lo suficientemente amplio como para adaptarse a una amplia gama de condiciones.

"Teníamos una idea que habíamos propuesto, es decir, hacer un diseño de compuesto único para mojado. Una idea que surgió del escaso uso de los neumáticos para lluvia extrema, que sabemos que generan mucho 'spray', lo que limita la visibilidad. Sin embargo, se ha comprobado con pruebas específicas realizadas por la FIA, montando una especie de guardabarros en los neumáticos traseros de los coches, que gran parte del 'spray' proviene del difusor", explica Mario Isola, director de Pirelli Motorsport, en una entrevista con Motorsport.com.

La idea es que este nuevo superintermedio pueda funcionar desde una condición de semiseco, es decir, el momento en el que se pasa a los neumáticos lisos, hasta situaciones en las que normalmente se utiliza el compuesto 'full wet' para condiciones de extrema humedad. Una propuesta que luego se puso en espera, junto con los equipos y la FIA, a la espera de comprender cómo y si las nuevas reglas mejoran la situación en condiciones de agua.

El actual neumático full wet con tacos Foto de: Pirelli

Un producto que funciona bien en otras categorías

Se trata de una propuesta interesante, no solo porque permitiría disponer de un neumático único capaz de adaptarse a más situaciones, sino también porque eliminaría el problema del cruce entre intermedio y 'full wet', un paso siempre delicado precisamente porque la goma para condiciones de extrema humedad debe funcionar en situaciones particularmente complejas.

Actualmente, este diseño único ya se ha introducido en otras categorías en las que Pirelli es proveedor, como la Fórmula 3, la Fórmula 2 y las categorías GT, con buenos resultados. "Queremos estudiarlo, queremos seguir adelante con ello. Lo hemos introducido en la F2, mientras que en la F3 ya lo habíamos introducido el año pasado. En GT funciona muy bien, son todas categorías que no tienen intermedios, por lo que partimos de campeonatos que están acostumbrados a utilizar un producto para lluvia y uno slick. Pero se trata de un producto más moderno que el actual diseño 'full wet'".

"Seguiremos estudiándolo para la F1 2027. Se decidirá su posible introducción después de verificar cuál es la situación real en una prueba real en mojado en 2026, si es mejor quedarse con los intermedios y los de lluvia extrema con pequeños cambios, o si puede ser una buena idea pasar al diseño único", explica Isola, confirmando que se decidirá, junto con la FIA, la F1 y los equipos, si se pasa al diseño único cuando se hayan recopilado datos suficientes para evaluar cómo funcionan los actuales compuestos con la normativa de 2026.

Neumático Pirelli Superintermedio en las pruebas: fíjate en la parte exterior, que deriva del intermedio con los dos surcos en el centro. Foto de: Pirelli

El diseño parte del intermedio, pero tiene algunas novedades

El nuevo superintermedio, al tener que funcionar en contextos muy diferentes entre sí, tendría un diseño extremadamente versátil. La base sería la del intermedio actual, con dos ranuras longitudinales diseñadas para evacuar el agua y reducir el riesgo de aquaplaning.

Por lo tanto, no se trataría de un dibujo puramente tallado como el actual de lluvia extrema, que presenta bloques esculpidos capaces no solo de evacuar grandes cantidades de agua, sino también de moverse y generar temperatura en la parte superficial, favoreciendo así la generación de agarre. Sería, en cambio, una solución híbrida, pensada para unir dos mundos y ofrecer un producto más versátil.

Pirelli ya ha programado tres test en mojado a lo largo de esta temporada, y una de ellas debería tener lugar en Sakhir inmediatamente después del Gran Premio de Bahréin. Una elección que puede parecer inusual, ya que la pista se inundará artificialmente mediante aspersores, con el fin de mantenerla constantemente mojada y garantizar condiciones uniformes, pero que en realidad responde a un objetivo concreto.

En comparación con otros circuitos que pueden mojarse artificialmente, como Fiorano o Paul Ricard, Sakhir es una pista mucho más exigente para los neumáticos, debido a un asfalto extremadamente abrasivo y a numerosas zonas de tracción que someten a las gomas a un fuerte estrés. Esto también permitiría obtener condiciones más representativas para otros circuitos del Mundial, contribuyendo a la creación de un producto más eficaz.