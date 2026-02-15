Por qué los neumáticos Pirelli de la F1 2026 convencen por ahora

Que el primer test de pretemporada de la Fórmula 1 2026 en el circuito de Sakhir tuviera un carácter provisional era algo evidente desde días antes. Y así fue. Casi todos los equipos continuaron recopilando datos para correlacionar los datos de la pista con el simulador, pero también trabajaron para comprender mejor cómo y dónde utilizar la energía proporcionada por el MGU-K y la aerodinámica activa.

En todo esto, uno de los grandes temas que pasó desapercibido para la mayoría fue el aspecto relacionado con los neumáticos. Pirelli ha fabricado compuestos más pequeños que los del año pasado, aunque siguen siendo adecuados para las llantas de 18 pulgadas. Si bien las escuderías se centraron mucho en sí mismos, la fábrica italiana pudo confirmar algunas cosas que ya se vieron en el Shakedown de Barcelona a finales de enero.

Uno de los aspectos más positivos de las gomas C1, C2 y C3 utilizadas en Sakhir fue la confirmación de los datos recopilados: las características de los compuestos parecen estar en línea con las expectativas iniciales, tras un año de pruebas con 'coches mula'.

"Los tres primeros días de test en Bahréin han sido útiles para confirmar, tras la semana de Shakedown en Barcelona, que los resultados recopilados durante las pruebas de desarrollo del año pasado con los coches mula son suficientemente representativos", declaró Mario Isola, responsable de Pirelli Motorsport.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: AG Photo

Los nuevos neumáticos parecen reducir la aparición de graining y, al menos por ahora, el sobrecalentamiento tampoco ha sido un factor predominante. Sin embargo, habrá que esperar a los test de esta próxima semana, del 18 al 20 de febrero, cuando los equipos aumenten la potencia de los coches y den una idea mucho más clara a la casa con sede en Milán sobre el comportamiento de la gama 2026.

"Las características de los compuestos parecen estar en línea con las expectativas, y las opiniones de los pilotos también son positivas. Los nuevos compuestos han mantenido una buena resistencia mecánica, reduciendo la aparición de graining, como se ha comprobado también en estos días, y parecen mantener bajo control el sobrecalentamiento".

"No hay duda de que los pilotos aún se están adaptando al sistema de entrega de potencia. La evidencia de algunos puntos planos en los neumáticos nos puede hacer pensar que los pilotos podrían haber cambiado su enfoque en las curvas. Al salir de ellas, sin embargo, la entrega eléctrica tiende a hacer que el eje trasero derrape, aumentando la temperatura de la superficie de las gomas y causando una ligera pérdida de adherencia".

"Creemos que la semana que viene los equipos se dedicarán más a las pruebas de rendimiento, aunque probablemente sin revelar todo su potencial. Junto con las simulaciones de carrera de estos días, tendremos una visión más completa de lo que podemos esperar con el inicio de la temporada. Así podremos perfeccionar la selección de compuestos para las carreras a partir de Miami, la primera para la que aún no se han enviado los neumáticos", cerró Isola.