Pirelli lleva todos sus neumáticos al segundo test de Bahréin F1: los equipos eligen

La Fórmula 1 se prepara para el segundo y último test de pretemporada de 2026, previsto del 18 al 20 de febrero, esta misma semana, también en el circuito de Sakhir, siendo la última oportunidad para probar los monoplazas antes del inicio del nuevo curso.

Pirelli ha anunciado que, a diferencia de lo que hizo en los entrenamientos de la semana pasada, llevará a Bahréin sus cinco compuestos para pista seca. Tres de ellos ya se han utilizado tanto en el Shakedown de Barcelona como en el primer test de Sakhir: se trata de las gomas C1, C2 y C3.

El 18 de febrero debutarán también los compuestos C4 y C5, es decir, los más blandos de la gama fabricada por la casa milanesa para esta temporada. Y no solo eso, porque para este test los equipos podrán utilizar los juegos utilizados durante no más de nueve vueltas en los ensayos realizados hace una semana.

Por lo tanto, los equipos podrán elegir entre los 5 compuestos. Pero solo Mercedes ha preferido mantener exclusivamente las tres opciones más duras, utilizadas en los días anteriores. McLaren, Ferrari, Racing Bulls, Audi y Haas han optado por añadir también el neumático C4 a sus elecciones.

Red Bull, Alpine, Williams y Aston Martin, por su parte, han optado por una elección más blanda. El equipo de Milton Keynes ha elegido tres compuestos: C2, C3 y C4, eliminando los compuestos más extremos, C1 y C5. Solo Aston Martin ha elegido los tres compuestos más blandos de la gama: C3, C4 y C5. Cadillac, por su parte, ha elegido gomas de los 5 tipos: tendrá al menos un juego de cada compuesto para pista seca.

Pirelli Foto de: Pirelli

Muy importante será la cuestión relacionada con los colores de los neumáticos. Los C1 y C2 serán blancos, pero los primeros tendrán bandas. Los C3 serán amarillos, con banda del mismo color, mientras que los C4, también amarillos, no contarán con ellas entre las dos inscripciones 'Pirelli' y 'PZero'. Por el contrario, los C5 serán fáciles de reconocer, ya que serán los únicos rojos y tendrán una banda.