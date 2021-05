Ferrari informó que el palier del eje de transmisión izquierdo estaba roto en el monoplaza de Leclerc, pero no pudieron descubrirlo hasta la vuelta de reconocimiento camino a la parrilla, cuando el piloto monegasco notó problemas con el manejo del coche.

Ferrari no había chequeado esa parte previamente, por lo que el problema no apareció hasta que los italianos no hicieron una autopsia completa de la caja de cambios y los componentes asociados al no poder Leclerc ni empezar la carrera.

El eje de transmisión es la parte del coche que traduce el esfuerzo mecánico producido por el motor y de los componentes de la unidad de potencia en tracción para las ruedas traseras. Eso se hace a través de la caja de cambios y el diferencial.

El diferencial se conecta al palier del eje de transmisión; la caja de cambios produce la cantidad correcta de transmisión con respecto a las revoluciones y el par, y luego el diferencial da a los ejes de transmisión la oportunidad de moverse a diferentes velocidades de rotación en las curvas.

Como el palier es la parte del eje de transmisión que transmite el movimiento a las ruedas traseras, cualquier daño en esa pieza hace que la transmisión del tren de potencia y el tren de transmisión se vea gravemente afectada.

Leclerc lo notó en su vuelta camino a la parrilla, lo que le obligó a volver a boxes, y resultó ser un problema que no pudo solucionarse a tiempo para ni siquiera poder salir a la carrera.

Se permite que el palier del eje de transmisión se mueva con una fricción mínima mediante el uso de cojinetes, y cualquier daño ahí provocaría fricción en el sistema, lo que significa que la aceleración no sería suave.

Eso también puede causar daños al eje de transmisión, ya que comenzaría a flexionarse bajo el aumento de vibraciones producidas. Aunque el coche de Leclerc sería increíblemente difícil de conducir, también correría el riesgo de pararse.

Una pregunta sin respuesta fue cómo se dañó el palier del eje de transmisión izquierdo cuando el impacto afectó al lado derecho del SF21 de Leclerc.

La naturaleza lateral del impacto habrá supuesto un shock al coche tras el impacto y, por lo tanto, es completamente lógico que el choque a través del diferencial haya provocado un impacto reactivo al palier del eje de transmisión, aunque no está claro qué parte del palier estaba dañada.

También hay una serie de juntas situadas dentro del eje de transmisión para permitir que se asiente en un ligero ángulo y aún aportar el impulso correcto a las ruedas, y rara vez están diseñadas para recibir un impacto en esa dirección y permanecer de una sola pieza, sin verse afectadas.

El daño en el palier del eje de transmisión pasó desapercibido para Ferrari, ya que no esperaba que se viera afectado el lado izquierdo del monoplaza, pero haber reemplazado la caja de cambios sí podría haber permitido descubrir el problema. Ya que, aunque intentaran volver a instalar el mismo eje de transmisión, los técnicos habrían tenido la oportunidad de inspeccionar el componente.

Por ello, Ferrari ha admitido que cambiará sus procesos internos en caso de accidente y extenderá la revisión a cualquier otra pieza que pueda verse afectada directamente.

