Christian Costoya arrasa en Misano: triplete de victorias para la joya española de McLaren

Hay fines de semana que sirven para sumar puntos y otros que pueden cambiar el rumbo de una temporada. El de Christian Costoya en Misano pertenece claramente al segundo grupo.

El joven piloto español llegó a la sexta cita de la Fórmula 4 Italiana todavía buscando esa primera victoria que se le había resistido durante buena parte de su temporada de debut. Se marcha del circuito italiano con tres triunfos en las tres carreras que disputó, una pole y la sensación de haber dado de golpe uno de esos pasos que en las categorías de formación llaman inevitablemente la atención.

Y no sólo por haber ganado. También por cómo lo hizo.

Costoya, piloto de Prema y miembro del programa de jóvenes pilotos de McLaren, comenzó el fin de semana estrenándose por fin en lo más alto del podio de la F4 italiana después de una última vuelta de locura. Marchaba tercero cuando Teo Borenstein y Ary Bansal se enzarzaron por la victoria y el español encontró el hueco por fuera para superar a ambos antes de que el incidente entre los pilotos de cabeza terminara de despejarle el camino.

Un movimiento de piloto de karting. Y Costoya sabe bastante de eso. El gallego llegó a los monoplazas después de convertirse en campeón de Europa de karting y de las WSK Euro Series en 2025, un currículum que llevó a McLaren a incorporarlo a su Driver Development Programme a finales del año pasado.

Pero si el sábado necesitó sangre fría para aprovechar su oportunidad, el domingo demostró que también sabía ganar sin esperar regalos.

De la locura de la primera victoria a mandar desde delante

La segunda victoria de Costoya en Misano fue bastante menos cinematográfica, pero quizá incluso más significativa.

Partiendo desde la pole, el español controló la carrera desde el principio y fue construyendo margen sobre Thomas Bearman, sin permitir que su perseguidor llegase realmente a meterle presión. Cruzó la meta con 1,839 segundos de ventaja, mientras que otro piloto con licencia española, Edward Robinson, completó el podio a 3,354 segundos.

Era la confirmación de que lo sucedido unas horas antes no había sido simplemente fruto del caos de una última vuelta.

Costoya tenía ritmo. Y todavía faltaba la final.

Costoya completa el tres de tres en Misano

Ahí llegó el golpe definitivo al fin de semana. Costoya volvió a arrancar desde la pole y volvió a hacer lo que había hecho durante buena parte del domingo: mandar.

La prueba estuvo condicionada por dos periodos de coche de seguridad, pero ni siquiera los relanzamientos abrieron una puerta para sus rivales. Alp Aksoy trató de mantenerse a su estela, mientras Edward Robinson apretaba por detrás, pero Costoya gestionó cada resalida sin perder el control de la primera posición.

Una vez que la carrera pudo encadenar vueltas en verde, el piloto de PREMA fue abriendo poco a poco el hueco. Sin fogonazos innecesarios, sin necesidad de arriesgar más de la cuenta. Décima a décima. Hasta terminar con alrededor de 1,8 segundos de margen sobre Aksoy y más de dos segundos sobre Robinson.

Tres carreras. Tres victorias. Un pleno difícil de mejorar.

"Sin palabras ante este fin de semana. Ha sido increíble ganar tres de tres, el rendimiento durante todo el fin de semana ha sido muy bueno porque nos hemos adaptado a cada condición muy bien, ya fuera seco o mojado, así que muy contento con ello. El equipo ha hecho un gran trabajo, a seguir en esta línea el resto de la temporada", resumió Costoya después de completar el triplete.

Y esa referencia a las condiciones tampoco es menor. El fin de semana de Misano obligó a los pilotos a desenvolverse tanto sobre seco como sobre mojado, después de unas sesiones iniciales marcadas por una meteorología cambiante.

El fin de semana que Costoya llevaba esperando

El triplete tiene todavía más peso cuando se mira de dónde venía. Costoya afronta en 2026 su primera temporada completa en monoplazas, después de haber realizado previamente su adaptación en la F4 de Oriente Medio. PREMA apostó por él tras su exitoso paso por el karting, mientras McLaren lo incluyó en un programa de desarrollo cuyo objetivo declarado es preparar jóvenes pilotos para las distintas categorías en las que compite la estructura de Woking.

Hasta este fin de semana, su mejor resultado en la F4 italiana había sido un cuarto puesto en Monza y los resultados no siempre habían reflejado la velocidad mostrada.

Misano lo ha cambiado todo de golpe. La primera victoria llegó con un adelantamiento para recordar. La segunda, construida desde delante. La tercera, gestionando dos coches de seguridad y cada uno de los relanzamientos.

Tres formas diferentes de ganar en menos de 24 horas. Y, para un piloto de sólo 16 años que todavía está dando sus primeros pasos fuera del karting, posiblemente ésa sea la lectura más importante de todas.

McLaren tiene a Costoya dentro de su academia por lo que pueda llegar a ser dentro de unos años. En Misano, el español ha dejado una pequeña muestra de por qué.

El triplete dispara a Costoya en la clasificación

El fin de semana perfecto de Misano no se queda únicamente en tres trofeos. También supone un salto importante para Costoya en una clasificación en la que, hasta ahora, había pagado la irregularidad propia de su primera temporada completa en monoplazas.

Con sus tres victorias, el español se marcha de Misano con 194 puntos y en la novena posición de la general de la Fórmula 4 Italiana, acercándose además a varios pilotos que hasta hace apenas unas carreras parecían bastante lejos. Justo por delante tiene a Oleksandr Savinkov, octavo con 199 puntos, por lo que sólo cinco puntos separan ya a Costoya del octavo puesto.

Más arriba, Thomas Bearman ocupa la séptima posición con 223 puntos, mientras que Kenzo Craigie es sexto con 268. El campeonato absoluto ya está decidido en favor de Luka Sammalisto, que suma 386 puntos tras certificar matemáticamente el título este mismo fin de semana.

Pero para Costoya todavía queda otro objetivo importante. El piloto español es tercero entre los rookies con 194 puntos, únicamente por detrás de Craigie, que tiene 268, y de Alp Aksoy, segundo de la general absoluta con 318 puntos y referencia entre los debutantes.

El margen sigue siendo amplio, especialmente respecto a Aksoy, pero Misano ha servido para cambiar por completo la fotografía del año de Costoya. Hasta llegar aquí, su casillero de victorias en la F4 italiana estaba a cero. Ahora tiene tres. Y las tres han llegado de una tacada.