Sainz, aliviado con Ferrari F1, pero sin estar donde quiere

La jornada del sábado para Ferrari no salió como esperaba en el Gran Premio de Arabia Saudí 2023 de Fórmula 1, puesto que una sanción por cambios en los componentes del motor de Charles Leclerc y el pobre resultado de Carlos Sainz en la última ronda de la clasificación provocaron que tengan que remontar en la carrera.

El español se benefició del castigo de su compañero, por lo que partirá desde la cuarta posición en la segunda fila de la parrilla, y pese a que fue superado por el Aston Martin de Fernando Alonso y el Mercedes de George Russell, se muestra confiado de cara al domingo.

Sainz indicó que el sábado fue un día difícil, "sobre todo a partir de la clasificación", porque no conseguía encontrar la vuelta ideal, y cuando se le preguntó si fue un alivio que el otro de los SF-23 acabara segundo, respondió: "Son muy buenas noticias. Todavía no es donde queremos estar porque nos gustaría ser primero y segundo, pero sigue demostrando que tenemos algunos puntos débiles aquí y allá, aunque también Max [Verstappen] no estaba en la lucha. Sigo pensando que podemos hacer una buena carrera mañana".

El español no estaba muy tranquilo con la forma de actuar de su monoplaza, y llegó a decir que pocas veces tuvo uno así: "No es la trasera más predecible que he conducido en mi vida, aún no estoy seguro de si es el coche o la preparación de los neumáticos en el sector uno, debo investigarlo un poco".

"Mañana vamos a tener que hacer un buen día", comentó Carlos Sainz. "Creo que tenemos el potencial, pienso que el ritmo de carrera debería ser mejor, así que vamos a ser pacientes, aunque creo que podemos aspirar a un podio mañana. Nos hemos centrado mucho en la preparación de la carrera, así que quizá podríamos haber llegado un poco más preparados a la sesión de clasificación y eso me costó un poco".

"No obstante, creo que Charles [Leclerc] demostró de lo que es capaz el monoplaza, así que si hubiéramos tenido un día limpio, mañana saldríamos segundos", concluyó el piloto madrileño de Ferrari.

