Viñales probara su hombro este lunes con la KTM en el test de MotoGP de Austria
El piloto de Tech3 tomará parte este lunes en el Red Bull Ring del test de MotoGP que organiza el fabricante de neumáticos Pirelli, con la intención de probarse y entender si la condición física de su hombro izquierdo lesionado le permite reaparecer, dentro de dos semanas, en Japón.
Maverick Viñales
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Maverick Viñales ha intensificado su preparación física en las últimas semanas y este mismo viernes se subió a una moto deportiva de calle en el Circuit de Alcarràs, cerca de Lleida, para seguir reforzando su fuerza en el hombro lesionado. Tras sentirse bien este ensayo, el piloto habló con KTM, que le preparará una RC16 para poder rodar este lunes.
Viñales se lesionó en el GP de Alemania del pasado año, y tras pasar por el quirófano empezó un rosario de entradas y salidas de la competición. Este año, tras la pretemporada y los grandes premios de Tailandia y Brasil, tuvo que abandonar en los Estados Unidos para pasar de nuevo por el quirófano para retirar un tornillo que se le había aflojado en el hombro lesionado. Tras reaparecer en Barcelona, Viñales tomó parte en seis grandes premios, en los que no pudo acabar nunca en el top 10, abandonando tras la carrera de Alemania el 12 de julio.
Desde entonces, el objetivo de Viñales era reaparecer cuando su hombro le permitiera hacerlo, algo que no pudo conseguir en las tres primeras carreras tras el parón veraniego, en Silverstone, Misano y este fin de semana Austria.
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Ahora el nuevo objetivo de Viñales es completar la prueba de este lunes, ya que solo al manillar de una MotoGP podrá entender si la rehabilitación que ha llevado a cabo en las últimas semanas ha sido suficiente para poder reaparecer, ya sea en el GP de Japón del próximo 4 de octubre, o en las siguientes carreras.
Con 31 años y 11 temporadas en MotoGP, Viñales no tiene asiento para la próxima temporada en el campeonato del mundo, después de que no se pusiera de acuerdo con KTM ni con su actual equipo, el Tech3, para renovar. En su lugar, la formación francesa ha fichado a Luca Marini y al joven australiano Senna Agius, mientras que en el equipo oficial de fábrica estarán Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio.
Comparte o guarda este artículo
Así vivimos la carrera de MotoGP del GP de Austria en el Red Bull Ring
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras el GP de Austria: puntos y posiciones
A qué hora fue la carrera de MotoGP en Austria (Red Bull Ring) y cómo verla en TV
Acosta: "Iba pensando en no liarla otra vez; este triunfo llega por no parar de creer"
Acosta pasa del infierno al cielo en Austria y logra su primer triunfo en MotoGP
Pedro Acosta logra su primera victoria en MotoGP en su 56º gran premio
Últimas noticias
El complicado arte de frenar en la Fórmula 1, explicado
¿Más comisarios en la F1? La propuesta para resolver antes los incidentes
Imola reúne 34 Fórmula 1 y más de 20.000 aficionados en una fiesta histórica
Vettel, entre los V10 y la F1 sostenible: "Tenemos que combinar lo que amamos"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios