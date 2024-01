Ocon: "Algún día tendré un coche con el que luchar por títulos"

Tras llegar a la Fórmula 1 en 2016, Esteban Ocon, a sus 27 años, ha disputado ya 133 grandes premios, y se unió a la honorable lista de ganadores en 2021, cuando se hizo con la victoria en Hungría. Un éxito al que hay que sumar otros dos podios, pero el francés no ha podido luchar habitualmente en cabeza con Alpine. Una situación que no merma su motivación, aunque admite que ver ganar regularmente a aquellos con los que creció en el karting, como Max Verstappen y Charles Leclerc, no siempre es fácil de llevar.

En vísperas de una nueva temporada con el equipo de Enstone, Esteban Ocon se mantiene optimista y lleno de esperanza para el futuro, seguro de que el trabajo duro dará sus frutos tarde o temprano. Además, empieza el último año de su contrato con Alpine, y se le ha relacionado con el futuro proyecto de Audi.

Cuando se le pregunta por los éxitos logrados por otros pilotos de su generación, el francés se muestra lúcido y ambicioso. "Es doloroso, eso está claro", admitió a RacingNews365. "Pero sigo trabajando como si fuéramos a luchar por victorias y podios cada fin de semana. Tienes que reajustar tu objetivo, y el mío es sacar lo mejor del coche en cada fin de semana de carrera".

"Creo que si trabajo duro y logró resultados en la pista, llegará mi momento. Algún día tendré un coche con el que luchar por títulos y victorias. Estoy deseando que llegue ese momento".

Después de terminar cuarto en el campeonato de constructores en 2022, Alpine retrocedió en 2023 y sólo fue sexto, al final de un año lleno de altibajos pero en general decepcionante. Sólo un buen podio en el Gran Premio de Mónaco dio una alegría a Esteban Ocon, que no duda de su nivel frente a la competencia.

"Crecí con esos tipos, Charles y Max, que están delante todo el tiempo", señala. "Sé de lo que soy capaz. Nunca pensé que todos llegaríamos a la Fórmula 1, y probablemente por eso lo hemos conseguido, porque si empiezas a verte ahí arriba, no es nada bueno".

"Quizá el hecho de que todos hayamos estado juntos y nos hayamos llevado al límite en el karting haya influido. Hemos construido una generación muy fuerte, y es bonito ver que todos estamos donde estamos ahora".