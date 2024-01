Hakkinen advierte a Pérez: su nacionalidad ya no será decisiva para Red Bull F1

Sergio Pérez fichó por el equipo Red Bull en la temporada 2021 después de un cambio de dirección del equipo de las bebidas energéticas, que se cansó de dar oportunidades a sus pilotos jóvenes y buscó algo más de experiencia para acompañar a un Max Verstappen que ya despuntaba y apuntaba claramente a futuro campeón del mundo.

Desde entonces, con altibajos, el mexicano ha mantenido su asiento año tras año y en 2024 disputará su cuarta temporada con el equipo de Milton Keynes. Sin embargo, son cada vez más las voces que aseguran que el piloto de Guadalajara está ante su último año con los austriacos y, ciertamente, su contrato en estos momentos así lo dice.

Un ejemplo de ello es el bicampeón del mundo Mika Hakkinen, quien hace unos días dijo que tenía la impresión de que Pérez no va a seguir en Red Bull más allá de 2024 en unas declaraciones en vídeo a Unibet.

"Normalmente uno de los dos pilotos es más lento. En este caso, Pérez es más lento que Max, eso está muy claro en este momento. Si el compañero que es más lento puede aceptar esa posición, si puede comunicarse bien con los medios de comunicación y con el equipo, si también puede ayudar a mejorar el coche, seguir motivado y estar a 3 o 4 décimas, entonces no creo que sea nada malo".

"Pero si el compañero empieza a quejarse, a acusar al equipo de no darle un buen coche, si no está motivado y sus resultados no son nada consistentes, ya no es bueno para el equipo. Es entonces cuando un equipo tiene que cambiar algo", explicó.

El expiloto finlandés de Fórmula 1 también cree que el hecho de ser mexicano juega a favor de Checo Pérez en Red Bull, pero que eso no puede ser lo que determine su posición, ya que en la máxima categoría del automovilismo siempre hay que rendir al máximo nivel y, aunque en este 2023 los austriacos dominaron con mano de hierro, no pueden depender de un único piloto.

"Sé que es importante para Red Bull tener a un piloto mexicano. México es un gran mercado, que influye en varias cosas obviamente. Pero en última instancia, estás aquí para competir, conseguir buenos resultados y desarrollar el coche lo más rápido posible".

"No puedes depender de un solo piloto. Ambos pilotos tienen que tener un cierto nivel para poder mejorar el coche. ¿Está el futuro de Pérez en Red Bull? Creo que es muy poco probable", dijo para finalizar sus declaraciones al respecto Mika Hakkinen.

Por otro lado, si Red Bull decide finalmente prescindir de Checo, deberían encontrar primero a un sustituto de garantías y, en estos momentos, con Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda en su equipo hermano (AlphaTauri), el panorama tampoco es demasiado prometedor. Aunque tampoco es descartable que los de las bebidas energéticas vuelvan a buscar fuera de sus fronteras.

