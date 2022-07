Ocon ve una "montaña rusa" en los problemas de Alpine

Cargar el reproductor de audio

El francés estaba desconcertado porque solo pudo ser 17º en los últimos entrenamientos libres antes de conseguir acabar en la 12ª plaza en la clasificación del sábado. Sin embargo, subirá dos plazas gracias a las sanciones por cambios en los componentes del motor de Carlos Sainz y Kevin Magnussen, quienes partirán desde el fondo de la parrilla.

El compañero de Esteban Ocon, el dos veces campeón del mundo, Fernando Alonso, demostró el potencial real del monoplaza tras lograr una valiosa 7ª posición, lo que llevó al galo a decir que era "una clasificación decepcionante".

"Fue terrible, tengo que decirlo", expresó a Motorsport.com. "No es donde se suponía que íbamos a terminar, creo que el coche tiene potencial para ser sexto o séptimo, así que no estamos contentos, pero estamos luchando con un monoplaza muy inconsistente desde hace un par de carreras".

"Fuimos últimos en la FP3, lo que no es posible a estas alturas, que seamos quintos en Austria y luego pase eso aquí, es imposible. No es donde queremos estar, es un problema difícil de arreglar, pero seguro que hay algo que tenemos que encontrar aún", dijo Ocon.

Cuando se le preguntó si era solo el tiempo de esa vuelta o si era algo más, indicó: "Lo siento, por ejemplo, cuando tenía mucho sobreviraje al final de la sesión, no pude controlar la parte trasera, y los reglajes eran muy parecidos entre los coches, así que no debería comportarse así".

"Creo que las actualizaciones y todo lo que hemos traído está funcionando como pretendemos, pero estamos en una montaña rusa de rendimiento durante varios fines de semana, así que eso no es posible", continuó el francés.

"Ha funcionado extremadamente bien en Austria, en Silverstone no estábamos en ninguna parte y, aunque acabamos en los puntos, no era donde queríamos. En Canadá, igual, así que unas veces funciona y otras no, es difícil de entender", aseguró Ocon.

El año pasado, el piloto galo tuvo un problema continuo en su monoplaza que se resolvió cambiando el chasis, y admitió que podría haber sucedido algo similar: "Ya veremos, pero sí, hemos tenido contratiempos en el pasado, hemos visto piezas rotas que no logramos distinguir durante dos o tres grandes premios".

"Está claro que no podemos permitirnos que eso ocurra si queremos luchar por la cuarta plaza del campeonato", dijo Ocon, que aún es optimista con la carrera. "Vamos a empezar entre los 10 primeros, así que es algo bueno, y ojalá que podamos ganar algunas posiciones más para mantenerlo, pero tendremos un déficit de rendimiento".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!